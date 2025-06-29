Зависла в воздухе и едва не упала на зрителей: Бейонсе резко остановила концерт в Хьюстоне
- На концерте Бейонсе в Хьюстоне произошла техническая неисправность, из-за которой подвешенный кабриолет, в котором была певица, едва не упал на зрителей.
- Концерт был временно остановлен, но никто не пострадал, и шоу продолжилось без дальнейших инцидентов.
- Компания Parkwood объяснила, что инцидент произошел из-за неисправности конструкции.
На выступлении Бейонсе в Хьюстоне произошел опасный инцидент. Из-за технической неисправности певица едва не сорвалась на сцену с подвешенного авто.
Конструкции вышли из строя на стадионе NRG в Хьюстоне 28 июня, когда Бейонсе выступала с концертом Cowboy Carter. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на People.
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Певица исполняла трек 16 Carriages в красном кабриолете, что был подвешен над зрителями на сцене. Резко опора начала наклоняться. Бейонсе держалась за один из тросов, прикрепленных к автомобилю.
Артистка приостановила концерт, несколько раз сказав "стоп" в микрофон. Она оставалась зависшей в воздухе и обратилась к зрителям.
"Спасибо всем за терпение", – сказала Бейонсе.
Впоследствии машину вместе с певицей опустили на центр стадиона. Она ненадолго покинула сцену, а затем вернулась и завершила выступление.
Инцидент на концерте Бейонсе: видео
Почему произошел жуткий инцидент
Компания Parkwood впоследствии прокомментировала, что именно произошло на концерте.
Сегодня вечером в Хьюстоне, на стадионе NRG, техническая неисправность привела к тому, что летающий автомобиль, реквизит, который Бейонсе использует, чтобы облететь стадион и увидеть своих поклонников вблизи, наклонился. Ее быстро опустили, и никто не пострадал. Шоу продолжилось без инцидентов,
– объяснили в заявлении.
Бейонсе впоследствии тоже с юмором прокомментировала инцидент.
"Если я упаду, я знаю, что вы меня поймаете", – сказала певица.
Бейонсе об инциденте на концерте: видео
Напомним, это не первый курьезный момент, произошедший с артисткой. Во время концерта в Лондоне у Бейонсе сползли золотистые штаны, но она не растерялась. Звезда продолжила петь, а затем плавно подтянула штаны. Танцовщицы помогли закрепить их на талии.