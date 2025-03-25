Правда гораздо приземленнее, – Бен Аффлек впервые прокомментировал развод с Дженнифер Лопес

Бен Аффлек впервые публично отреагировал на развод с Дженнифер Лопес. К тому же он признался, как относится к экс-возлюбленной.

Об этом он высказался в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на журнал GQ.

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Аффлек подчеркнул, что развод – это естественный процесс, который не стоит драматизировать.

Существует тенденция смотреть на расставания и искать первопричины или что-то подобное. Но, честно говоря... правда намного приземленнее, чем, возможно, люди считают, или интересна для них. Нет никакого скандала, никакой мыльной оперы, никакой интриги. Правда в том, что когда выспросите кого-то: "Привет, что случилось?". Никто не скажет: "Вот что случилось". Это просто история о людях, которые пытаются разобраться в своей жизни и отношениях так, как мы все обычно делаем,

– отметил мужчина.

В то же время он отметил, что очень уважает свою бывшую жену.

Какой была история любви Бена Аффлека и Дженнифер Лопес