Беременная жена украинского шоумена Владимира Остапчука Екатерина срочно обратилась в канадскую больницу из-за резкого ухудшения самочувствия.

Блогерша провела всю ночь в отделении неотложной помощи с жалобами на длительную боль в животе и жар. О самочувствии и ночной поездке в медицинское учреждение девушка рассказала на своей странице в инстаграме.

По словам Екатерины, она решила не игнорировать тревожные симптомы и не ждать, пока боль пройдет сама по себе. В отделении неотложной помощи ее приняли без каких-либо очередей, что приятно удивило будущую маму. Домой супруги смогли вернуться только в шесть утра, когда врачи убедились, что с малышом и беременной все в порядке.

После этого Екатерина обратилась к будущим мамам с просьбой не пренебрегать своим здоровьем.

Не игнорируйте необычное самочувствие во время беременности и не терпите боль. Беременность – состояние непредсказуемое, и иногда потерянное время может стать критическим. Не занимайтесь самолечением и не ставьте диагнозы по телефону со своим врачом. Всем здоровья,

– написала Екатерина.

Екатерина Остапчук рассказала об ухудшении самочувствия / Скриншот из Instagram-сторис

Екатерина Остапчук обратилась к подписчикам / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, что Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук уже воспитывают общего сына Тимофея. Сейчас блогерша беременна во второй раз. Ранее она рассказывала, что эта беременность дается ей гораздо тяжелее, чем первая. Общее самочувствие Екатерины хуже, чем во время ожидания первенца.

Для Владимира Остапчука будущий ребенок станет четвертым. От первого брака у шоумена есть сын и дочь. Накануне трое детей шоумена встретились в Канаде, где провели время вместе.

Кстати, Екатерина недавно уже раскрыла дату своих вторых родов.