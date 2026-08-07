Святослав Вакарчук даст бесплатный концерт во Львове: когда и где состоится выступление

В воскресенье, 16 августа, во Львове состоится большой бесплатный концерт Святослава Вакарчука.

Концерт запланирован под открытым небом в Стрыйском парке. Об этом певец сообщил на своей странице в инстаграме.

Выступление посвящено Международному дню молодежи, который традиционно отмечается 12 августа. Так артист решил сделать музыкальный подарок городу, где прошли его детство и юность.

Мероприятие символично назвали "Свидание в Стрыйском парке". По словам Святослава Вакарчука, именно это место имеет для него особое значение.

Для львовян и гостей города певец готовит особую программу. Во время концерта прозвучат как его сольные композиции, так и самые известные песни группы "Океан Эльзы".

Стрыйский парк. Закат. Открытое небо. Специальный формат. И вечер, который мы проведем вместе, напевая песни. И "Океана Эльзы", и не только. Это – мой искренний подарок ко Дню молодежи. Подарок лучшему городу на Земле,

– написал Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук 16 августа выступит во Львове / Фото с его страницы в инстаграме

К слову, недавно Святослав Вакарчук поделился списком своих любимых украинских песен.