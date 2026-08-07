Концерт запланували просто неба у Стрийському парку. Про це співак повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Виступ присвятити до Міжнародного дня молоді, який традиційно відзначають 12 серпня. У такий спосіб артист вирішив зробити музичний подарунок місту, де минули його дитинство та юність.

Подію символічно назвали "Побачення у Стрийському парку". За словами Святослава Вакарчука, саме це місце має для нього особливе значення.

Для львів'ян і гостей міста співак готує особливу програму. Під час концерту прозвучать як його сольні композиції, так і найвідоміші пісні гурту "Океан Ельзи".

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Стрийський парк. Захід сонця. Відкрите небо. Спеціальний формат. І вечір, який ми проведемо разом, співаючи пісні. І Океану Ельзи, і не тільки. Це – мій щирий подарунок на День молоді. Подарунок найкращому місту на Землі,

– написав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук 16 серпня виступить у Львові / Фото з його інстаграм-сторінки

До слова, нещодавно Святослав Вакарчук поділився списком своїх улюблених українських пісень.