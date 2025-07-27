Миллионы долларов на сказочный праздник: 10 самых дорогих звездных свадеб в истории шоубизнеса

Перед началом планирования любой свадьбы одним из важнейших пунктов является бюджет – сколько вы готовы потратить на свой праздник. Ведь это влияет на все остальные детали: количество гостей, развлечения, свадебные наряды и многое другое.

За последние десятилетия – от королевской свадьбы принца Уильяма и Кейт и недавнего громкого празднования Джеффа Безоса и Лорен Санчес – состоялось немало вечеринок по случаю бракосочетания, стоивших миллионы долларов, пишет Brides. Show 24 расскажет об одних из самых дорогих свадеб.

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Принц Чарльз и принцесса Диана – 48 миллионов долларов (сейчас – 140 миллионов)

Пара поженилась 19 июля 1981 года. Платье невесты стоило около 115 тысяч долларов. На празднике было около 3500 гостей и 27 свадебных тортов. За церемонией бракосочетания Чарльза и Дианы наблюдали более 600 тысяч зрителей и еще 750 миллионов человек во всем мире смотрели свадьбу по телевизору. Тогда их праздник оценивали примерно в 48 миллионов долларов, а с учетом инфляции эта сумма составляет более 140 миллионов.



Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл – 42,8 миллиона долларов (сейчас – 55 миллионов)

Через два года после первого свидания принц Гарри и Меган Маркл обручились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. На свадьбу, состоявшейся в мае 2018 года, собралось около 600 гостей, среди которых Опра Уинфри, Идрис Эльба, Дэвид Бекхэм и Элтон Джон. Невеста предстала в платье Givenchy с открытыми плечами за 265 тысяч долларов.



Принц Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images

Принц Уильям и Кейт Миддлтон – 34 миллиона долларов (сейчас – 48 миллионов)

Пара сказала друг другу "да" в Вестминстерском аббатстве 29 апреля 2011 года. Кейт Миддлтон выбрала для важного события платье Alexander McQueen стоимостью 434 тысячи долларов. На событие пригласили около 2 тысяч гостей, а еще более 35 миллионов человек следили за королевской свадьбой.



Принц Уильям и Кейт / Фото Getty Images

Король Филипп VI и Летиция – 25 миллионов долларов (сейчас – 42,5 миллиона)

В 2004 году в Мадридском соборе состоялась одна из самых дорогих свадеб в истории. На праздник пришло около тысячи гостей. Летиция надела изысканное свадебное платье из натурального шелка и длинным шлейфом, которое оценивают в 8 миллионов долларов.



Король Филипп VI и королева Летиция / Фото People

Джефф Безос и Лорен Санчес – 20 – 25 миллионов долларов

Это была самая дорогая и самая громкая свадьба 2025 года. Основатель Amazon и бывшая телезвезда Лорен Санчес поженились в Венеции и 3 дня праздновали это событие. По данным Forbes, свадьба стоила минимум 20 миллионов долларов, но настоящая сумма ближе к 25 миллионам или больше. По другим оценкам, празднование обошлось паре в 40 – 50 миллионов.



Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото из инстаграма Лорен Санчес

Ким Кардашян и Крис Гамфрис – 10 миллионов долларов (сейчас – 14 миллионов)

В 2011 году Ким Кардашян вышла замуж за Криса Гамфриса. На их праздновании было 450 гостей, среди которых Деми Ловато и Серена Уильямс. И хоть брак длился всего несколько месяцев, на праздник потратили миллионы долларов.



Ким Кардашьян и Крис Хамфрис / Фото Getty Images

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил – 6,5 миллиона долларов (сейчас – 9 миллионов)

Звезды сыграли свадьбу в Италии. Они пригласили около 100 гостей. Вместо традиционного белого платья невеста выбрала розовое.



Джастин Тимберлейк и Джессика Бил / Фото из инстаграма Джессики Бил

Джордж и Амаль Клуни (4,6 миллиона долларов, сейчас – 6,21 миллиона)

Пара поженилась через год после знакомства в Венеции в 2014 году. На празднике присутствовали Анна Винтур, Эмили Блант, Джон Красински и Мэтт Деймон. Невеста предстала в платье от Oscar de la Renta.



Джордж и Амаль Клуни / Фото Getty Images

Джо Манганьелло и София Вергара – 4 миллиона долларов (сейчас – 5,4 миллиона)

Актеры поженились в 2015 году в Палм-Бич, штат Флорида. Они пригласили на празднование 400 гостей. Невеста выбрала платье без бретелек от Zuhair Murad. В 2024 году супруги развелись.



Джо Манганьелло и София Вергара / Фото из инстаграма звезд

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино – 3,5 миллиона долларов (сейчас – 5,3 миллиона)

Пара поженилась в День святого Валентина в Париже. Через несколько месяцев они сыграли пышную свадьбу в Венеции, пригласив друзей-звезд.



Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Фото из инстаграма Сальмы Хайек