Измены, развод и скандал с Эпштейном: что скрывал Билл Гейтс
Билл Гейтс долгие годы оставался символом успеха и благотворительности, но за пределами публичного образа скрывались супружеские измены, громкий развод и скандальное знакомство с Джеффри Эпштейном. Что известно о личной жизни миллиардера?
В честь дня рождения миллиардера 24 Канал рассказывает о его скандалах, о каких романах Билл Гейтс подтвердил сам, почему распался его многолетний брак с Мелиндой и какие вопросы до сих пор возникают в связи с его знакомством с Эпштейном.
Брак с Мелиндой, который не спасли даже 27 лет совместной жизни
История Билла и Мелинды Гейтс началась в конце 1980-х в Microsoft. Она работала в компании, а он уже был одним из самых влиятельных людей в технологической индустрии. В 1994 году пара поженилась. Впоследствии у них родились трое детей, а совместная благотворительная деятельность сделала супругов известными далеко за пределами Кремниевой долины.
Казалось, Гейтсы построили не только успешный бизнес, но и крепкий семейный союз. Вместе они основали благотворительный фонд, который финансирует проекты в сфере здравоохранения, образования и борьбы с бедностью. Однако в мае 2021 года супруги объявили о разводе после 27 лет брака.
В совместном заявлении бывшие партнеры подчеркнули, что больше не считают возможным развиваться вместе как пара. В то же время они планировали продолжить благотворительную деятельность.
Мелинда неоднократно давала понять, что одним из факторов, повлиявших на ее решение, были контакты мужа с Джеффри Эпштейном. В интервью после развода она также говорила о его неверности. В 2026 году, после новых публикаций документов по делу Эпштейна, Мелинда заявила, что бывший супруг должен сам отвечать на вопросы об этих обстоятельствах.
Романы на стороне: что Гейтс в конце концов признал
Еще до развода вокруг личной жизни миллиардера возникали вопросы. В 2019 году Microsoft расследовала сообщения об интимных отношениях Гейтса с сотрудницей компании. В 2020 году он покинул Раду директоров Microsoft.
В 2021 году представитель Гейтса подтвердил The New York Times, что у него был роман с сотрудницей примерно 20 лет назад. После развода эта история вновь привлекла внимание СМИ, однако самые громкие подробности появились позже.
В феврале 2026 года во время встречи с сотрудниками своего благотворительного фонда Гейтс признал, что имел романы с двумя русскими женщинами. По сообщениям СМИ, он рассказал об отношениях с игроком в бридж, с которой познакомился на соответствующих мероприятиях, и с российской физиком-ядерщицей, с которой пересекался в связи с работой.
Особое внимание привлекла история игрока в бридж Милы Антоновой. По сообщениям журналистов, она познакомилась с Гейтсом примерно в 2010 году. Позже ее имя появилось в контексте переписки Эпштейна, который, по данным СМИ, знал о романе миллиардера.
Знакомство с Джеффри Эпштейном, ставшее проблемой для репутации
Джеффри Эпштейн был финансистом, осужденным за сексуальное преступление, а впоследствии стал центральной фигурой масштабного расследования по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он поддерживал контакты с влиятельными бизнесменами, политиками и знаменитостями. Среди них оказался и Билл Гейтс.
Миллиардер встречался с Эпштейном в 2011–2014 годах. По его словам, они обсуждали возможности привлечения средств на благотворительные проекты. Однако сам факт продолжения контактов с финансистом после его судимости вызвал вопросы: зачем человеку с такими ресурсами был нужен посредник с столь скандальной репутацией?
Впоследствии Гейтс признал, что эти встречи были серьезной ошибкой. В феврале 2026 года он извинился перед сотрудниками своего фонда за то, что его решение повлияло на репутацию организации и втянуло других людей в эту историю.
В июне того же года Гейтс давал показания комитету Палаты представителей США, который расследовал обстоятельства дела Эпштейна. По его словам, он не знал о преступной деятельности финансиста, не посещал его частный остров и не причинял вреда его жертвам.
Гейтс также утверждал, что Эпштейн пытался использовать информацию о его внебрачных романах, чтобы оказать на него давление. Таким образом, история, которая изначально касалась деловых контактов, превратилась в серьезную репутационную проблему.
Письма Эпштейна и обвинения, которые Гейтс отрицает
Новый виток скандала начался в начале 2026 года, когда Министерство юстиции США обнародовало очередной массив документов по делу Эпштейна. Среди материалов были черновики писем, в которых финансист выдвигал утверждения о личной жизни Гейтса, в частности заявлял, что тот якобы заразился инфекцией, передающейся половым путем, после контактов с женщинами, а затем искал способ скрыть это от жены.
Эти утверждения не были подтвержденными фактами. Гейтс категорически их опроверг, назвав ложными. Он также подчеркнул, что письмо, о котором шла речь, Эпштейн написал самому себе, а не отправил адресату.
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