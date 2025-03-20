Где сейчас и чем занимаются победители самого мистического шоу страны – "Битвы экстрасенсов"

Телепрограмма "Битва экстрасенсов" была едва ли не самой любимой среди зрителей. Ее суть заключалась в том, что люди, которые имели определенные экстрасенсорные способности, соревновались за кубок победителя, демонстрируя свои силы на испытаниях.

Но со временем удалось развеять определенные стереотипы относительно шоу, когда все думали, что там нет никакого сценария и экстрасенсы или маги имеют действительно такие сверхвозможности. Однако это не мешало собирать программе немалые телевизионные рейтинги. За время существования проекта определен аж 21 победитель, поэтому в материале Show24 предлагаем узнать, где они сейчас.

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1 сезон – Анатолий Шевченко

После победы в проекте мужчина еще несколько раз появлялся в шоу как победитель, но впоследствии выбрал вариант остаться вне публичной деятельности. Ранее Анатолий предлагал на одном из сайтов нетрадиционной медицины услуги народного целителя. Как живет и чем занимается экстрасенс сегодня – неизвестно.

2 сезон – Егор Минин

Мужчина также не слишком активен в публичном пространстве. Но известно одно, он не прекратил помогать людям, однако среди его клиентов – друзья-предприниматели.

3 сезон – Сергей Колесниченко

Экстрасенс стал одним из тех, кто не просто одержал победу, но и встретил свою любовь на проекте – Жанну Шулакову. Сегодня семья воспитывает 5 детей. Сергей не прекратил практиковать свои способности, а также является экспертом телепроекта "Следствие ведут экстрасенсы".

Сергей Колесниченко / Фото из инстаграма

4 сезон – Сергей Лаврентюк

Экстрасенс активно ведет соцсети. В описании страницы говорится, что он: духовный советник/психолог-консультант, регресолог, предоставляет личные и онлайн консультации. Кроме того, изготавливает и продает "магические свечи", а также плетет куклы-мотанки.

Сергей Лаврентюк / Фото из инстаграма

5 сезон – Жанна Шулакова

Ясновидящая продолжает практиковать магию. В соцсетях продает серьги, браслеты и другие вещи, которые должны были бы предоставить человеку определенную защиту. Также Жанна является экспертом программы "Следствие ведут экстрасенсы".

Жанна Шулакова / Фото из инстаграма

6 и 8 сезоны – Елена Курилова

Ясновидящая дважды побеждала на самом мистическом шоу страны. Сегодня она считается одной из самых известных экстрасенсов. Елена активно ведет соцсети, снимает прямые трансляции, есть возможность записаться к ней на консультацию.

Елена Курилова / Фото из инстаграма

7 и 10 сезоны – Хаял Алекперов

Экстрасенса, который дважды побеждал в шоу, называли самым сильным за всю историю проекта. Впоследствии он стал судьей "Битвы экстрасенсов", был экспертом программы "Следствие ведут экстрасенсы". На его странице в инстаграм можно записаться на консультацию или заказать амулеты. Кроме того, Алекперова неоднаразово награждали знаками отличия за помощь ВСУ.

Хаял Алекперов / Фото из инстаграма

9 сезон – Ильмира Дербенцева

Ильмира – россиянка, которая победила на украинской версии проекта "Битва экстрасенсов". Известно, что после победы она продолжила практиковать свои способности и осталась жить в Украине. Как сложилась ее жизнь после начала полномасштабной войны – неизвестно, ведь в соцсетях женщина неактивна.

Ильмира Дербенцева / Фото с фейсбука

11 сезон – Джун Адела Филд

Интересно, что еще до участия в украинском проекте, Джун считали одной из самых сильных экстрасенсов в мире. После шоу она уехала жить в Европу, поэтому пока неизвестно как сложилась ее жизнь.

12 сезон – Диларам Сапарова

Медиум участвовала не только в украинской "Битве экстрасенсов", но и победила в казахской версии и стала финалисткой российского варианта. После победы Диларам вышла замуж, но продолжила помогать людям.

Диларам Сапарова / Фото из инстаграма

13 сезон – Елена Стеценко

После победы на проекте, мольфарка переехала в Киев, где открыла центр, в котором принимала людей, что нуждались в помощи. Елена активно ведет соцсети, изготавливает амулеты, у нее даже есть личный сайт, где можно записаться на консультацию.

Елена Стеценко / Фото из инстаграма

14 сезон – Джули Маккензи

Как известно, экстрасенс живет в Европе и предоставляет консультации ограниченному кругу лиц. Более подробной информации о победительнице нет.

15 сезон – Яна Пасынкова

Победительница стала настоящей звездой телевидения. Она была экспертом проекта "Следствие ведут экстрасенсы", а сегодня занимается волонтерством и продолжает консультировать или обучать людей, в соответствии с их желанием.

Яна Пасынкова / Фото из инстаграма

16 сезон – Сурен Джулакян

Сурен также работал в проекте "Следствие ведут экстрасенсы", и сегодня активно продолжает строить карьеру ясновидца как в Украине, так и далеко за ее пределами.

Сурен Джулакян / Фото из инстаграма

17 сезон – Ольга Янковская

На странице в инстаграме победительницы проекта говорится, что Ольга – таролог, эзотерик, астролог и практик. У людей есть возможность заказать вопрос, услугу, амулет или курс.

Ольга Янковская / Фото из инстаграма

18 сезон – Каин Крамер

Сегодня Каин ведет свой канал на ютуб, предлагает консультации и ритуалы.

Каин Крамер / Фото из инстаграма

19 сезон – Николас Петросян

После победы Николас продолжил заниматься карьерой ясновидящего. Ведет ютуб-канал, а также имеет магазин с амулетами.

Николас Петросян / Фото из инстаграма

20 сезон – Арман Цибульский

Мужчина несколько раз участвовал в "Битве экстрасенсов", но победить удалось лишь в 20 сезоне. У экстрасенса часто берут интервью на тему, когда закончится война в Украине.

21 сезон – Жаля Алекперова

Жаля – сестра двукратного победителя "Битвы экстрасенсов" Хаяла Алекперова. С ясновидящей можно связаться с помощью соцсетей.

Жаля Алекперова / Фото из инстаграма

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