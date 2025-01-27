Актер фильмов для взрослых рассекретил, сколько зарабатывает в месяц и на что тратит средства
Блогер Leon13 рассказал о своих заработках. Он признался, какую сумму в среднем получает в месяц и на что тратит средства.
В интервью Славе Демину Leon13 (Сергей Лукьянюк) признался, что его заработок нестабилен, передает 24 Канал. Однако его средний месячный доход в среднем составляет от 10 тысяч долларов (более 400 тысяч гривен).
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Блогер и актер фильмов для взрослых признался, что сейчас он зарабатывает со страницы в инстаграме и курсов.
Оно постоянно нестабильно, но пару тысяч долларов с ФОПов мы платим на налог. Действительно по-разному. Мой рекорд – я запустил свой курс, это было 1,3 миллиона. Это за один день, и я потом мог долго не работать,
– рассказал о заработках Leon13.
Блогер добавил, что арендует квартиру в элитном доме и тратит на нее около 2 тысяч долларов в месяц. Также средства идут на машину и бензин, обеды в заведениях и тому подобное. Leon13 добавил, что инвестирует средства в себя и криптовалюту.
Кто такой Leon13
- Сергей Лукьянюк – украинский блогер, который снимает видео об интимных вопросах. Также является актером фильмов для взрослых и массажистом.
- Leon13 также снялся в одном из клипов певицы Анны Тринчер. Впоследствии оказалось, что между ними был роман. По словам блогера, их отношения могли стать серьезными.