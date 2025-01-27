Актер фильмов для взрослых рассекретил, сколько зарабатывает в месяц и на что тратит средства

Блогер Leon13 рассказал о своих заработках. Он признался, какую сумму в среднем получает в месяц и на что тратит средства.

В интервью Славе Демину Leon13 (Сергей Лукьянюк) признался, что его заработок нестабилен, передает 24 Канал. Однако его средний месячный доход в среднем составляет от 10 тысяч долларов (более 400 тысяч гривен).

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Блогер и актер фильмов для взрослых признался, что сейчас он зарабатывает со страницы в инстаграме и курсов.

Оно постоянно нестабильно, но пару тысяч долларов с ФОПов мы платим на налог. Действительно по-разному. Мой рекорд – я запустил свой курс, это было 1,3 миллиона. Это за один день, и я потом мог долго не работать,

– рассказал о заработках Leon13.

Блогер добавил, что арендует квартиру в элитном доме и тратит на нее около 2 тысяч долларов в месяц. Также средства идут на машину и бензин, обеды в заведениях и тому подобное. Leon13 добавил, что инвестирует средства в себя и криптовалюту.

Кто такой Leon13