Украинская блогер-миллионщица создала детский ютуб-канал на русском и привлекла внимание юриста

6 января украинская блогерша Стася Макеева вместе с мужем Александром запустили детский ютуб-канал для своей дочери Мишель. В первом видео "Знакомство со сказочным миром Мишель" четырехлетняя девочка показала свою комнату и любимые игрушки, а также в ролике появились ее родители.

На первый взгляд, все прекрасно, но видео записано на русском языке. На это обратил внимание известный юрист Евгений Пронин. Он опубликовал пост в Threads. Впоследствии на эту публикацию ответила и сама Стася, передает 24 Канал.

Евгений возмутился, что украинский блогер во время широкомасштабной войны, которую начала Россия против нашей страны, создает русскоязычный детский ютуб-канал, прикрываясь украинским описанием и обложкой.

Описание к ютуб-каналу дочери Стаси Макеевой

Он отметил, что ключевым моментом является именно аудитория – дети, которые быстро перенимают языковые модели, интонации и культурные коды, формируя языковые привычки и восприятие "хорошо-плохо".

Эти десятки тысяч просмотров в первый же день – это десятки тысяч детей, которые впитывают информацию, как губка. Потому что дети, которые сегодня просто смотрят мультики на русском, завтра думают на русском, говорят на русском, потребляют российский контент, теряют языковую идентичность или не приобретают ее вообще и значительно легче поддаются пропаганде. Мы, взрослые, это уже проходили. Последствия видим все,

– отметил юрист.

К тому же он добавил, что в Украине действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который обязывает производителей и распространителей публичного контента, в частности на цифровых платформах, использовать украинский язык.

Евгений Пронин раскритиковал блогера Стасю Макееву, которая запустила детский ютуб-канал на русском

Как на хейт отреагировала Стася Макеева?

Блогерша вышла в инстаграм-сторис, где заявила, что украинский контент от Мишель будет, однако позже. Девочка только учит украинский язык и ей пока трудно разговаривать. Стася попросила дать ребенку время.

Стася Макеева объяснила, почему ее дочь говорит в видео на русском: смотрите видео онлайн

Она возмущена тем, что люди публикуют фото и видео ее 4-летней дочери Мишель в негативном контексте, и обвинила авторов таких публикаций в сознательном провоцировании травли маленького ребенка.

Стася Макеева возмутилась из-за людей, которые критикуют ее 4-летнюю дочь