Блогера-экстремала арестовали в Индии за незаконного визита на территорию изолированного племени

Индийские правоохранители взяли под стражу 24-летнего американского блогера украинского происхождения Михаила Полякова после его незаконного визита на остров Северный Сентинель, населенный изолированным коренным племенем.

Стали известны подробности его задержания. Сообщает Show 24 со ссылкой на CNN.

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Так, зарубежные СМИ пишут, что Поляков прибыл в Порт-Блер в конце марта. В ночь на 29 марта он отправился к запрещенному острову на надувной лодке, взяв с собой кокос и банку колы как подарки для представителей племени.

Около 10 часов утра блогер подплыл к побережью и в течение часа пытался привлечь внимание аборигенов свистом. В конце концов, Поляков на несколько минут высадился на остров, где оставил свои "подарки", собрал образцы песка и зафиксировал все на видео. Во время возвращения его заметили местные рыбаки, которые сразу сообщили в правоохранительные органы.

Для справки! Посещение острова Северный Сентинель строго запрещено индийским законодательством с целью сохранения традиционного образа жизни сентинельцев и их защиты от инфекций, к которым они не имеют иммунитета.

В номере отеля, где остановился Поляков, полиция изъяла разнообразное снаряжение: горючее, бинокль, камеру, спасательный жилет и другие вещи. Выяснилось, что задержанный ведет ютуб-канал под названием Neo-Orientalist, на котором публикует видео из своих путешествий по разным странам, включая Афганистан.

Следствие установило, что это уже третья попытка Полякова проникнуть на запретный остров – предыдущие состоялись в октябре прошлого года и январе этого года. К последней вылазке блогер готовился особенно тщательно: изучал морские течения, расписание приливов и отливов, прокладывал маршрут. Также на его камере нашли видеозаписи представителей племени Джарава – еще одной изолированной общины региона.

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