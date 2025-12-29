До слез: солист Волынского хора, который служит в Нацгвардии, впервые за 3 года выступил на сцене
- Боец Национальной гвардии и солист Волынского хора Юрий Литвинюк впервые с 2022 года выступил на большой сцене, исполнив народную песню "Сивый конь".
- Видео с выступлением Литвинюка стало вирусным в TikTok, собрав более 485 тысяч просмотров за три дня.
Боец Национальной гвардии Украины и солист Волынского национального хора Юрий Литвинюк впервые с 2022 года вышел на большую сцену.
Своим выступлением он довел зрителей до слез. Пишет 24 Канал со ссылкой на тик-ток аккаунт _svkostuk71.
Вместе с хором Юрий Литвинюк исполнил народную песню "Седой конь". Последний раз воин выступал на большой сцене до того, как присоединился к Волынскому подразделению Нацгвардии.
Песня – как лекарство. В самый сложный момент песней можно поднять себе настроение. Прекрасно вспомнить это все, как было когда-то до войны. Очень прекрасно,
– отметил военный в комментарии для "Общественное Луцк".
Зрители были восхищены выступлением Юрия и Волынского национального хора. Одна из них опубликовала фрагмент с концерта и поделилась своими впечатлениями от концерта.
Слезы катились по щекам, когда на сцену вышел солист хора, который защищает нас в рядах Национальной гвардии и снова впервые после тяжелого ранения спел свою сольную партию... Спасибо вам за то, что помогаете нам морально. И отдельная благодарность нашим защитникам, что даете нам возможность жить,
– написала пользовательница.
Этот ролик стал вирусным в сети. За три дня он собрал более 485 тысяч просмотров в тиктоке.
Что известно о Волынском национальном хоре?
- Творческий коллектив сейчас насчитывает около 70 участников.
- Уже более 30 лет, с 1993-го, его возглавляет Александр Стадник.
- Сегодня около семи артистов хора, в частности четверо солистов-мужчин, служат в Вооруженных Силах Украины. Из-за этого пришлось менять концертную программу, как рассказал художественный руководитель хора.
- Волынский национальный хор ведет активную концертную деятельность – в среднем 7 выступлений в месяц, около 77 концертов ежегодно.