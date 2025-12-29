До слез: солист Волынского хора, который служит в Нацгвардии, впервые за 3 года выступил на сцене

Боец Национальной гвардии Украины и солист Волынского национального хора Юрий Литвинюк впервые с 2022 года вышел на большую сцену.

Своим выступлением он довел зрителей до слез. Пишет 24 Канал со ссылкой на тик-ток аккаунт _svkostuk71.

Вместе с хором Юрий Литвинюк исполнил народную песню "Седой конь". Последний раз воин выступал на большой сцене до того, как присоединился к Волынскому подразделению Нацгвардии.

Песня – как лекарство. В самый сложный момент песней можно поднять себе настроение. Прекрасно вспомнить это все, как было когда-то до войны. Очень прекрасно,

– отметил военный в комментарии для "Общественное Луцк".

Зрители были восхищены выступлением Юрия и Волынского национального хора. Одна из них опубликовала фрагмент с концерта и поделилась своими впечатлениями от концерта.

Слезы катились по щекам, когда на сцену вышел солист хора, который защищает нас в рядах Национальной гвардии и снова впервые после тяжелого ранения спел свою сольную партию... Спасибо вам за то, что помогаете нам морально. И отдельная благодарность нашим защитникам, что даете нам возможность жить,

– написала пользовательница.

Этот ролик стал вирусным в сети. За три дня он собрал более 485 тысяч просмотров в тиктоке.

Что известно о Волынском национальном хоре?

Творческий коллектив сейчас насчитывает около 70 участников.

Уже более 30 лет, с 1993-го, его возглавляет Александр Стадник.

Александр Стадник / Фото "Таблоид Волыни"