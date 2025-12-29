Своїм виступом він довів глядачів до сліз. Пише 24 Канал з посиланням на тік-ток акаунт _svkostuk71.

Разом із хором Юрій Литвинюк виконав народну пісню "Сивий коню". Востаннє воїн виступав на великій сцені до того, як долучився до Волинського підрозділу Нацгвардії.

Пісня – як ліки. У найскладніший момент піснею можна підняти собі настрій. Чудово згадати це все, як було колись до війни. Дуже прекрасно,

– зазначив військовий у коментарі для "Суспільне Луцьк".

Глядачі були захоплені виступом Юрія та Волинського національного хору. Одна з них опублікувала фрагмент з концерту і поділилася своїми враженнями від концерту.

Сльози котилися по щоках, коли на сцену вийшов соліст хору, який захищає нас в лавах Національної гвардії й знову вперше після важкого поранення заспівав свою сольну партію… Дякую вам за те, що допомагаєте нам морально. І окрема подяка нашим захисникам, що даєте нам можливість жити,

– написала користувачка.

Цей ролик став вірусним у мережі. За три дні він зібрав понад 485 тисяч переглядів у тіктоці.



Що відомо про Волинський національний хор?

Творчий колектив наразі налічує близько 70 учасників.

Вже понад 30 років, з 1993-го, його очолює Олександр Стадник.

Олександр Стадник / Фото "Таблоїд Волині"