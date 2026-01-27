Известный блогер Богдан Беспалов неожиданно исчез: ходят слухи, что его мобилизовали
- Блогер Богдан Беспалов исчез из социальных сетей, и ходят слухи, что его мобилизовали.
- Последний раз он выходил на связь 24 января, заявив, что не знает, когда вернется.
В сети обсуждают исчезновение блогера-плиткаря Богдана Беспалова, который уже несколько дней не выходит на связь. Версии о его местонахождении есть разные, даже ходят слухи, что мужчину мобилизовали.
Последний раз Беспалов выходил на связь к подписчикам в субботу, 24 января. В своем телеграм-канале он опубликовал голосовое сообщение, в котором заявил, что не знает, когда вернется.
Не пропустите Верба, которая говорила, что ее хотят "убрать на государственном уровне", вляпалась в скандал из-за рублей
Друзья, меня не сломали, это пишу я. Пока не смогу быть на связи и не знаю, когда появятся выпуски. Но обязательно вернемся и будем снимать свежие сплетни. Всем спасибо за поддержку,
– сказал Богдан Беспалов.
В телеграмм-канале "Ливень" сообщили, что ходят слухи, что блогера мобилизовали. В техническом отделе команды якобы рассказали, что Богдан поехал в учебный центр.
Сегодня же на официальной инстаграм-странице Беспалова появилось сообщение от имени администратора его телеграм-канала. Он сообщил, что с блогером нет никакой связи с 24 января.
Просьба к подписчикам оставаться в сообществе и следить за обновлениями. Ждем возвращения Богдана и информацию о нем,
– говорится в заметке.
В комментариях под последним сообщением в телеграм-канале Беспалова распространили скриншот сообщения, где также утверждается, что мужчину мобилизовали и сейчас он находится в учебном центре.
С ним все окей. Но, как он утверждает, задержание произошло по заказу определенного медийного лица,
– говорится в сообщении.
Кто такой Богдан Беспалов?
Богдан Беспалов – известный блогер, который распространяет слухи об украинских звездах. Его телеграм-канал насчитывает более 68 тысяч подписчиков, ютуб-канал – более 80 тысяч, а инстаграм – почти 40 тысяч.
В интервью Алине Доротюк Беспалов рассказывал, что ему предлагали большие суммы за заказные материалы, однако блогер не брал деньги. Также ранее мужчине угрожали, в частности давил Арсений Яценюк.
Богдан признался, что у него ежегодно появляются мысли о выезде из Украины, ведь сейчас сложные времена.
Во время разговора с Доротюк Беспалов вспомнил инцидент с представителями ТЦК, случившийся в Оболонском районе Киева. Блогер шел на метро, чтобы поехать на благотворительное мероприятие: "Едет бусик позади, я отхожу пропустить. Все, выбежали за руки заломили. Ничего у тебя не спрашивают. Тебя мордой в этот бусик и повезли".
По словам блогера, у него забрали телефон, однако впоследствии отпустили.