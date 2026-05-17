Что не так с песней Bangaranga, с которой Болгария выиграла Евровидение-2026

Победительницей Евровидения-2026 стала представительница Болгарии Dara с песней Bangaranga, что вызвало возмущение украинцев. Дело в том, что певица имеет связь с Россией.

Dara с треком Bangaranga обогнала представителей Израиля и Румынии, получив 516 баллов от жюри и зрителей. Что не так с победной песней Евровидения-2026, читайте на сайте 24 Канала.

Кстати Болгария впервые победила на Евровидении: что певица Dara говорит о своем триумфе

Одним из авторов песни Bangaranga является греческий композитор Димитрис Контопулос – друг и партнер российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает войну России против Украины и является сторонником Владимира Путина.

Dara – Bangaranga: смотрите видео онлайн

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения, Европейский вещательный союз (EBU) исключил Россию из Евровидения. Журналист-расследователь 24 Канала Марьян Чупак сообщил в Threads, что до этого Контопулос и Киркоров готовили российских конкурсантов к песенному конкурсу.

В частности, речь идет о сестрах Толмачевых, которые представляли Россию на Евровидении-2014 с песней Shine, и Сергее Лазареве, который дважды ездил на песенный конкурс – в 2016 и 2019 годах.

Даже после начала полномасштабного вторжения Димитрис Контопулос продолжил посещать Россию. В октябре 2025 года он побывал на выступлении Киркорова и Лазарева на Live Арене в Москве.

В инстаграме грузинского композитора можно увидеть кадры с Кремлем, сделанные в 2023 и 2025 годах.

Отметим, Филипп Киркоров заявил, что готовил Болгарию к Евровидению-2026. Напомним, что в 2014 году он поддержал аннексию Крыма и неоднократно гастролировал на полуострове.

Как отметил Марьян Чупак, путинист называл Крым "своим любимым местом в России", а в 2024 году приехал в оккупированную Горловку Донецкой области, где выступал для раненых российских солдат и пообещал оплатить им протезы. Киркоров внесен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

24 Канал и 66 ОМБр открыли сбор на дроны-перехватчики. Наша команда присоединилась к сбору, поэтому среди своих читателей разыграем тематический подарок, который специально для вас привезем с Евровидения, которое состоится в Вене на этой неделе.



Любой донат – это не только уничтоженные вражеские цели в украинском небе, но и возможность получить память о песенном конкурсе, который знает весь мир! Донатьте на банку и подарите незабываемые эмоции себе или родным!

Какое место на Евровидении-2026 заняла Украина?

Украину на Евровидении-2026 представляла LELÉKA с песней Ridnym. По результатам голосования жюри и зрителей певица получила 221 балл и заняла 9 место.

После гранд-финала песенного конкурса LELÉKA заявила, что показала максимальный результат. В Вене артистку поддерживала Джамала, которая победила на Евровидении-2016.