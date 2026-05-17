16 мая в Вене отгремел 70-й песенный конкурс Евровидение. Победу впервые одержала Болгария. Страну представляла 27-летняя певица Dara с зажигательной песней Bangaranga.

По результатам голосования жюри и зрителей представительница Болгарии получила 516 баллов. В разговоре с российской телеведущей Яной Чуриковой путинист Филипп Киркоров заявил о сотрудничестве с болгарской делегацией на Евровидении-2026, сообщает российское издание СтарХит.

Видео разговора Филиппа Киркорова с Яной Чуриковой опубликовали в телеграм-канале europium. Путинист рассказал, как его команда помогала создавать номер для Dara.

Путинист заявил, что много лет сотрудничал с разными странами на Евровидении, поэтому "было бы грехом не встать под флаг своей малой родины – Болгарии", с которой и начался его путь в шоубизнесе.

Когда ко мне обратилось болгарское телевидение с просьбой поддержать Болгарию в этом году, я не мог себе отказать в удовольствии. Мое появление на самом конкурсе, видимо, вызвало бы нездоровый интерес – и на самом конкурсе, и в нашей стране меня бы, видимо, не так поняли. Хотя музыка не имеет границ с политикой,

– сказал Киркоров.

По словам певца, он работает с "командой мечты".

Мы начали подготовку, выбрали певицу, начали готовить ее к национальному болгарскому отбору. Прекрасная певица, она когда-то выиграла проект "Голос", молодая. Но у нее была одна проблема – у нее не было хита. Но мы увидели в ней потенциал. Я увидел, что она может быть девой,

– рассказал путинист.

Более того, Киркоров заявил, что Болгария была и остается "16 республикой России". Путинист утверждает, что болгары "очень любят" россиян и "очень скучают" по России.

Болгария на Евровидении-2026: что известно?

Dara – одна из самых известных поп-исполнительниц Болгарии. Как отмечается на сайте Евровидения, она "формирует образ современной болгарской поп-музыки благодаря уникальному голосу, мощному сценическому присутствию и смелому смешению жанров".

Среди наиболее известных песен певицы: Thunder, Call Me и Mr. Rover. Они неделями возглавляли чарты. Треки и видео Dara собрали более 80 миллионов прослушиваний и просмотров.

Одним из авторов Bangaranga является греческий композитор Димитрис Контопулос – многолетний друг Филиппа Киркорова. Они вместе написали песню Shady Lady, с которой предательница Ани Лорак представляла Украину на Евровидении-2008 и заняла 2 место.

Также Контопулос работал над треком You Αre the Only One, с которым российский певец Сергей Лазарев занял 3 место на песенном конкурсе в 2016 году.