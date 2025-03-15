Где сейчас звезда "Маски-шоу" Борис Барский, который впервые стал дедушкой

Борис Барский – одессит и звезда труппы "Маски-шоу". Актерская карьера сделала его настоящей знаменитостью, а вот в личной жизни пришлось пережить потерю близкого человека.

В Одессе Борис родился и учился. Мечтал о профессии физика-ядерщика, поэтому высшее образование получал в Одесском политехническом институте. Во время учебы мужчина работал инженером и параллельно посещал студию пантомимы. Барский пришел к выводу, что на сцене ему комфортнее. Как развивалась карьера актера, что известно о его личной жизни и где он сейчас, читайте в материале Show24.

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От "Маски-шоу" до написания книг

Вместе с коллегой Вячеславом Полуниным, Барский гастролировал по городам страны. Как говорил актер, Полунин для него стал одним из учителей. 1984 год был для Бориса знаковым, ведь тогда он присоединился к комик-труппе "Маски-шоу". В телевизионной версии актер снялся во всех сериях, поэтому его узнаваемость и популярность резко возросли.

В 1992 году мужчина окончил Российский институт театрального искусства (другое популярное название – ГИТИС). Уже в 2009 году Борис получил звание народного артиста Украины.

Борис Барский и Георгий Делиев / Фото из фейсбука Бориса Барского

Георгий Делиев является коллегой и товарищем Барского. Еще до полномасштабной войны он нажил себе неоднозначную славу относительно высказываний об Украине и оккупированном Крыму. А после 24 февраля 2022 года с семьей выехал за границу.

Впоследствии Борис нашел себя не только в театральном искусстве, но и поэтике и писательстве. Он издал 7 книг.

Личная жизнь

Борис женат. Со своей избранницей Натальей он познакомился в 1980 году в студии пантомимы. Там женщина работала костюмером. В браке пара находится более 40 лет.

Максим Барский с женой / Скриншот из видео

2010 год стал трагическим для семьи. В возрасте 25 лет умер сын комика. У Константина была затяжная болезнь из-за сердечного приступа.

Константин Барский / Скриншот из видео

В 2023 году артист поделился, что тяжело переживал потерю сына и отметил, что очень хорошо понимает матерей, которые теряют детей на войне.

Это невозможно пережить просто. Ты с этим живешь и когда говорят, что время лечит, ничего оно не лечит. Это всегда остается в тебе. Ты от этого избавиться не сможешь. Я очень хорошо понимаю матерей тех ребят, которые защищают Украину, которые погибают, которые возвращаются инвалидами, у которых в голове меняется все. Это не переживешь, с этим приходится жить,

– говорил Борис Барский.

У супругов осталась дочь Анастасия. В апреле 2022 года она родила девочку, но об этом стало известно только сейчас. От так, комик впервые стал дедушкой.

В апреле 2022 года Настя сделала меня дедушкой. Это произошло в Болгарии, а через три месяца они вернулись в Одессу. Нашу внучку зовут Валечка. Имя выбирали родители, чем руководствовались, не могу сказать, не спрашивал об этом,

– отметил Борис Барский.

Гражданская позиция

Когда Россия незаконно оккупировала Крым, актеры из труппы "Маски-шоу" прекратили выступления на полуострове. Барский продолжил общение с друзьями из России и всегда отмечал, что здесь, в Украине, никто не притесняет русскоязычных людей.

Однако Борис и сегодня продолжает общаться на русском, даже в соцсетях.

"У меня украинская семья. И мы всю жизнь разговаривали на двух языках и прекрасно друг друга понимали. Это не проблема. Проблема немножко другая. Человека следует судить по поступкам, а не по языку, на котором он говорит. На линии фронта многие говорят на русском. Во-вторых, нельзя навязывать. И еще важно, что для Одессы это культурное наследие. Я не вижу здесь проблемы. В чем проблема? В неприятии? В отторжении? Ну ругайте меня за это", – откровенно высказался актер.

Борис Барский / Фото из фейсбука актера

На днях, Александр Эллерт, комик и победитель шоу "Холостячка", подвергся критике из-за выступления на русском языке в США, где пошутил о президенте Украины Владимире Зеленском. Эллерт грубо ответил на хейт.

Где сейчас Борис Барский

Большую войну юморист встретил дома. Он принял решение оставаться в Одессе и не покидать родную страну. В одном из интервью Борис вспомнил эмоции, которые бушевали у него 24 февраля 2022 года.

Это был шок! Похожее состояние было 11 сентября 2001 года, когда произошел теракт в США. Тогда мы собирались в Нью-Йорк – вылет через два дня, а ты смотришь этот кошмар по ТВ и не веришь своим глазам. Так и 24 февраля 2022-го: слушал, смотрел и не верил. Очень быстро пришло понимание: все, что было в Штатах, по сравнению с тем, что происходило и происходит у нас – детский сад,

– рассказывал артист.

Впоследствии в Одессе Барский открыл Дом Клоунов и продолжил заниматься тем, что умеет лучше всего – выступать на сцене. Мужчина устраивал выступления для военных, участвовал в благотворительных мероприятиях и тому подобное. За весомый вклад и содействие ВСУ Бориса Барского наградили знаком отличия "Гордость нации".