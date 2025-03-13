Звезда "Маски-шоу" Борис Барский впервые рассказал о рождении внучки

Известный украинский актер и режиссер Борис Барский, звезда культового юмористического сериала "Маски-шоу", поделился радостной новостью о пополнении в семье. Он впервые стал дедушкой.

Об этом он рассказал в новом интервью. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание OBOZ.UA.

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Как оказалось, внучка у актера родилась еще в апреле 2022 года, но он только сейчас решил рассказать об этом публично. Его дочь Анастасия родила девочку.

В апреле 2022 года Настя сделала меня дедушкой. Это произошло в Болгарии, а через три месяца они вернулись в Одессу. Нашу внучку зовут Валечка. Имя выбирали родители, чем руководствовались, не могу сказать, не спрашивал об этом,

– отметил Борис Барский.

Что известно о Борисе Барском

Творческий путь Барского начался довольно необычно – сначала он получил техническое образование в Одесском политехническом институте, мечтая стать физиком-ядерщиком. Эту мечту он воплотил, но параллельно активно занимался самодеятельностью еще в студенческие годы.

Определенный период Борис работал инженером, одновременно посещая студию пантомимы. Впоследствии начал гастролировать с известным клоуном Вячеславом Полуниным.

Настоящая слава пришла к Барскому в 1984 году, когда он стал ведущим актером комик-труппы "Маски-шоу". Артист появился во всех сериях популярного телепроекта, что сделало его известным на всю страну.

За выдающиеся творческие достижения в 2009 году Борис Барский был отмечен званием Народного артиста Украины. Кроме актерской деятельности, он реализовал себя как поэт и писатель, издав 7 книг.

Несмотря на полномасштабное вторжение и возможность уехать за границу, 65-летний актер остался в родной Одессе. Он открыл Дом Клоунов и продолжает активную творческую деятельность, выступая на сцене. Барский регулярно организовывает специальные спектакли для военных и внутренне перемещенных лиц, а также участвует в различных благотворительных инициативах.

Напомним, накануне рэпер Snoop Dogg тоже стал дедушкой.