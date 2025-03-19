СБУ объявила подозрение Борису Корчевникову – пропагандисту и звезде сериала "Кадеты"

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому пропагандисту, актеру и журналисту Борису Корчевникову, который снимался в сериале "Кадеты". Отмечается, что он призывал к убийству украинцев.

СБУ собрала доказательную базу на Корчевникова, который оправдывает войну России против Украины, информирует Show 24. Так, журналист пополнил список российских пропагандистов, получивших заочное подозрение от СБУ.

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В Службе безопасности Украины напомнили, что Борис Корчевников стал популярным, снявшись в российском пропагандистском сериале "Кадеты", который запрещен к показу в Украине. Сейчас он возглавляет прокремлевский телеканал "Первый общественный православный телеканал "СПАС"".

Эта платформа – один из рупоров Кремля, который распространяет пропаганду в первую очередь на внутреннюю аудиторию страны-агрессора,

– подчеркнули в СБУ.

Кроме того, пропагандист по совместительству является ведущим телевизионных проектов на центральных каналах России, в частности "Россия-1". СБУ задокументировала, что в эфирах Корчевников неоднократно оправдывал полномасштабное вторжение России против Украины и российские военные преступления.

Также он публично призывал к захвату всей территории Украины и физическому уничтожению граждан нашей страны,

– говорится в сообщении СБУ.

СБУ заочно сообщила о подозрении Борису Корчевникову / Фото СБУ

К тому же Борис Корчевников ездит во временно оккупированные регионы Украины, где выступает в поддержку Владимира Путина и вооруженной агрессии России. Правоохранители задокументировали, что журналист неоднократно пересекал границу Украины вне пунктов пропуска в течение 2022-2023 годов.

Корчевникову сообщили о подозрении по трем статьям

Следователи СБУ заочно сообщили Корчевникову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, совершенное с использованием средств массовой информации;

незаконное пересечение государственной границы Украины.

"Поскольку злоумышленник скрывается в России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины", – добавили в СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу – российскому певцу и пропагандисту, который поддерживает войну России против Украины и путинский режим.