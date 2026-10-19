"Брак заканчивается, но наша семья – нет": слова Элины Свитолиной о дочери разрывают сердце

Украинская теннисистка Элина Свитолина шокировала новостью о разводе с Гаэлем Монфисом. Спортсменка не стала скрывать кардинальные перемены в своей личной жизни.

Брак Элины Свитолиной и французского теннисиста распался на седьмом году совместной жизни. Об этом одесситка сообщила в инстаграме в совместном посте с теперь уже бывшим возлюбленным Гаэлем Монфисом.

Теннисистка отметила, что семейная жизнь с французским теннисистом была для нее опорой и в радостные, и в печальные моменты жизни.

Гаэль был рядом и в мои самые счастливые моменты, и в самые мрачные времена, а я любила его всем сердцем. Вместе мы построили прекрасную жизнь и получили самый ценный дар – нашу дочь Скай.



Элина Свитолина и Гаэль Монфис развелись / Фото elisvitolina

Свитолина сопроводила это разрывающее сердце сообщение черно-белым снимком с бывшим мужем.

Элина также сообщила, что они с Гаэлем, хотя и перестают быть мужем и женой, останутся партнерами в воспитании дочери.

Скай всегда будет на первом месте. Наш брак подходит к концу, но наша семья – нет. Мы навсегда останемся ее родителями, будем идти бок о бок на каждом этапе ее жизни.

Это не единственная идеальная семейная история, которая, по мнению общественности, внезапно потерпела крах. В свое время не меньший шум наделал развод Хью Джекмана и Деборы-Ли Фернесс, которые казались безупречной парой.