Шлюб Еліни Світоліної та французького тенісиста завершився на сьомому році подружнього життя. Про це одеситка повідомила в Instagram спільним постом з тепер вже екскоханим Гаелем Монфісом.

Тенісистка зазначила, що сімейне життя із французьким тенісистом було для неї опорою і в радісні, і в сумні життєві моменти.

Гаель був поруч і в мої найщасливіші моменти, і в найтемніші часи, а я кохала його всім серцем. Разом ми побудували прекрасне життя, і отримали найцінніший дар – нашу доньку Скай.



Еліна Світоліна і Гаель Монфіс розлучилися / Фото elisvitolina

Світоліна супроводила повідомлення, яке розриває серце, чорно-білим знімком із колишнім чоловіком.

Еліна також повідомила, що вони з Гаелем хоч і перестають бути чоловіком і дружиною, та залишаться партнерами у батьківстві, щоб виховувати донечку.

Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб добігає кінця, але наша сім’я – ні. Ми назавжди залишимося її батьками, йтимемо пліч-о-пліч на кожному етапі її життя.

Це не єдина ідеальна сімейна історія, яка, на думку публіки, раптово зазнала краху. Свого часу не меншого шуму наробило розлучення Гʼю Джекмана і Деборри-Лі Фернесс, які здавалися бездоганною парою.