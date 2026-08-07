Брат Анджелины Джоли в 53 года совершил каминг-аут: прямо во время стрима с бывшей женой

Родной брат голливудской актрисы Анджелины Джоли, 53-летний Джеймс Хейвен, сделал каминг-аут. Мужчина публично заявил, что он гей, после того, как официально аннулировал брак со своей избранницей.

Об этом Джеймс Хейвен рассказал во время совместного прямого эфира со своей уже бывшей женой, звездой шоу "The Real L Word" Роми Имбелли, на ее странице в Substack. Бывшие супруги поделились подробностями развода и отметили, что их брак продлился всего 15 дней. Их свадьба состоялась в августе 2024 года, а уже в марте 2025-го они официально расторгли брак.

Я гей. И я еще многое другое,

– сообщил мужчина.



Джеймс Хейвен с бывшей женой / фото из инстаграма

По словам Хейвена, он еще с самого детства чувствовал особую связь со своей идентичностью, хотя и не мог найти правильных слов для ее описания. Он вспомнил, как маленьким мальчиком был буквально очарован диснеевскими принцессами, ведь это позволяло ему чувствовать себя настоящим собой.

Брат Анджелины Джоли заявил, что он гей: смотрите видео

Джеймс подчеркнул, что его каминг-аут – это не попытка стать другим человеком, а лишь возможность раскрыть миру ту сторону себя, которая существовала всегда. Несмотря на разрыв отношений, Роми Имбелли полностью поддержала бывшего мужа и призналась, что догадывалась о его ориентации.

Я знала об этом и хотела поддержать тебя и любить, а потом не хотела верить, потому что это означало бы потерять тебя в этом качестве, а этого я сделать не могла,

– сказала Роми.



Брат Анджелины Джоли с бывшей женой Роми / фото из инстаграма

Роми подчеркнула, что Джеймс навсегда останется для нее близким человеком и главным партнером в жизни. Сам Хейвен надеется, что семья и окружение отнесутся к его решению с пониманием и выберут любовь вместо осуждения.

Анджелина Джоли с братом Джеймсом: смотрите фото



Ранее многие украинские звезды сделали каминг-аут, раскрыв свою ориентацию публике.