Брата Лиама и Ноэля Галлагеров из Oasis обвинили в изнасиловании

Старшего брата Ноэля и Лиама Галлагеров, Пола, обвинили в нескольких сексуальных преступлениях. Расследование началось еще в прошлом году.

Пола Галлагера, проживающего на севере Лондона, обвиняют в сексуальном насилии, принудительном контроле и угрозах убийством. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Правонарушения датируются периодом между 2022 и 2024 годами, они были совершены в отношении одной женщины.

59-летнему Полу Галлагеру из Ист-Финчли предъявлено обвинение в изнасиловании, насильственном и контролирующем поведении, трех случаях сексуального насилия, трех случаях умышленного удушения, двух случаях угрозы убийством и нападении, повлекшем фактическое телесное повреждение,

– сказал представитель лондонской полиции.

Пол Галлагер предстанет перед судом в среду, 27 августа.

Что известно о Поле Галлагере?

Мужчине 59 лет. Он на год старше Ноэля и на 7 лет старше Лиама. Вырос с ними в Манчестере, работал фотографом и диджеем. Воспитывает сына.

Ранее Пол Галлагер не приобщался к работе в группе Oasis. В августе прошлого года коллектив воссоединился впервые за долгое время и анонсировал концертный тур. Первое выступление состоялось в начале июля. Пол Галлагер указан как "диджей" в туре музыкантов.

Ранее Пол рассказывал, что старается избегать внимания общественности. Он описывал себя как человека, живущего нормальной жизнью "среди среднего класса".