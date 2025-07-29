Пола Галлагера, який проживає на півночі Лондона, звинувачують у сексуальному насильстві, примусовому контролі та погрозах вбивством. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Правопорушення датуються періодом між 2022 та 2024 роками, вони були скоєні щодо однієї жінки.

59-річному Полу Галлагеру з Іст-Фінчлі висунуто звинувачення у зґвалтуванні, насильницькій та контрольній поведінці, трьох випадках сексуального насильства, трьох випадках навмисного удушення, двох випадках погрози вбивством та нападі, що спричинив фактичне тілесне ушкодження,

– сказав речник лондонської поліції.

Пол Галлагер постане перед судом у середу, 27 серпня.

Що відомо про Пола Галлагера?

Чоловіку 59 років. Він на рік старший за Ноеля та на 7 років старший за Ліама. Виріс з ними у Манчестері, працював фотографом та діджеєм. Виховує сина.

Раніше Пол Галлагер не долучався до роботи в гурті Oasis. У серпні минулого року колектив возз'єднався вперше за тривалий час та анонсував концертний тур. Перший виступ відбувся на початку липня. Пол Галлагер вказаний як "діджей" в турі музикантів.

Раніше Пол розповідав, що намагається уникати уваги громадськості. Він описував себе як людину, що живе нормальним життям "серед середнього класу".