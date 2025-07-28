Пише Show 24 з посиланням на Page Six. Джерело зазначило, що Купер хоче створити сім'ю з Хадід.
До слова Джіджі Хадід вперше оголосила про стосунки з Бредлі Купером й показала романтичне фото
Інсайдер розповів, що Бредлі Купер хоче одружитися з Джіджі Хадід та мати з нею спільних дітей.
Він може поставити це питання протягом наступних кількох місяців,
– цитує видання інсайдера.
Уперше чутки про роман 50-річного актора та 30-річної моделі з'явилися в жовтні 2023 року. Їх помітили за вечерею у ресторані Via Carota у Вест-Вілледжі (Нью-Йорк).
За словами інсайдера, пара "неймовірно щаслива і живе у власній бульбашці".
Бредлі Купер і Джіджі Хадід можуть створити сім'ю
Зауважимо, що у Бредлі Купера є 8-річна донька від російської моделі Ірини Шейк. Джіджі Хадід виховує 4-річну доньку від ексучасника гурту One Direction Зейна Маліка.
Вони можуть уявити собі змішану сім'ю зі своїми доньками та власними дітьми,
– повідомило джерело.
У січні інсайдер сказав журналу People, що доньки Бредлі й Джіджі проводять час разом.
Це дуже мило. Вони зайняті роботою, але також ставлять на перше місце свої стосунки та доньок,
– сказав він.
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