Пишет Show 24 со ссылкой на Page Six. Источник отметил, что Купер хочет создать семью с Хадид.

К слову Джиджи Хадид впервые объявила об отношениях с Брэдли Купером и показала романтическое фото

Инсайдер рассказал, что Брэдли Купер хочет жениться на Джиджи Хадид и иметь с ней общих детей.

Он может поставить этот вопрос в течение следующих нескольких месяцев,

– цитирует издание инсайдера.

Впервые слухи о романе 50-летнего актера и 30-летней модели появились в октябре 2023 года. Их заметили за ужином в ресторане Via Carota в Вест-Вилледже (Нью-Йорк).

По словам инсайдера, пара "невероятно счастлива и живет в собственном пузыре".

Брэдли Купер и Джиджи Хадид могут создать семью

Заметим, что у Брэдли Купера есть 8-летняя дочь от российской модели Ирины Шейк. Джиджи Хадид воспитывает 4-летнюю дочь от экс-участника группы One Direction Зейна Малика.

Они могут представить себе смешанную семью со своими дочерьми и собственными детьми,

– сообщил источник.

В январе инсайдер сказал журналу People, что дочери Брэдли и Джиджи проводят время вместе.

Это очень мило. Они заняты работой, но также ставят на первое место свои отношения и дочерей,

– сказал он.

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