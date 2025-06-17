Лайкнула сообщение путинистки: соосновательница бренда Sister's Aroma попала в скандал
- Соучредитель бренда Sister's Aroma Юлия Бурковская попала в скандал из-за лайка на заметке российского блогера и путинистки Виктории Бони.
- Бурковская опровергла это, заявив, что лайка нет на заметке.
Бренд Sister's Aroma был под подозрением за сотрудничество с Россией и продажу продукции на оккупированных территориях, хотя компания отрицает официальное присутствие в России.
Украинский бренд Sister's Aroma стал объектом обсуждений в соцсетях. В сети заметили, что соучредитель бренда поставила лайк на посте российского блогера.
На ситуацию обратила внимание пользовательница соцсети Threads vodolazkaya.ya. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ее сообщение.
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Девушка обратила внимание на то, что под сообщением российского блогера и путинистки Виктории Бони, которая подняла флаг страны-агрессора на вершине Эвереста, стоит лайк от соучредителя украинского бренда Sister's Aroma Юлии Бурковской.
В переписке с брендом пользовательница спросила, как они прокомментируют ситуацию. Однако не получила ответа.
Хочу, чтобы как можно больше людей увидели другую сторону "сознательного бизнеса". Владелица лайкает посты с тряпкой. Страница бренда просто игнорирует просьбы дать комментарий по этому поводу. А в Киеве в это время гудит тревога! Где сознательность? Даже если уж ты "человек мира", не делай это публично!
– считает пользовательница.
Лайк Юлии Бурковской на заметке путинистки / Фото с Threads vodolazkaya.ya
Реакция бренда / Фото с Threads vodolazkaya.ya
В комментариях другие пользователи прокомментировали сообщение и напомнили об их предыдущих скандалах.
- "Так они и в России продают свой товар";
- "Sister's Aroma никогда не были сознательным бизнесом. Они "ждуны", даже не прячутся";
- "С ними с 2014 года была куча таких ситуаций, их постоянно ловили что они пророссийские, что они продаются в России, Крыму. И единственное что люди делают, это голосуют за них своими деньгами. Вот они и существуют дальше".
Отметим, что сейчас под постом Виктории Бони уже нет лайка от Юлии Бурковской.
Как Бурковская прокомментировала скандал
После огласки в сети Юлия Бурковская вышла на связь и заявила, что ее лайка нет на заметке россиянки с флагом.
Вдумайтесь. Я два дня назад только выехала из Украины. Я сидела под бомбами, в бомбоубежище, у меня сердце разрывается от того ужаса, что происходит в Украине. Как я могу лайкнуть российский флаг, понимая, что я и мой бренд всегда под прицелом хейтеров. Я специально полезла, посмотрела, моего лайка там нет,
– сказала бизнесвумен.
Реакция Юлии Бурковской: видео
Что известно о бренде Sister's Aroma
- Sister's Aroma в 2018 году создали сестры Юлия и Дарья Бурковские. Сейчас бренд представлен в более чем 35 странах мира. В их каталоге духи, ароматы для дома, декоративная косметика, уход за лицом и тому подобное.
- До полномасштабного вторжения бренд работал не только в Украине, но и России, а также на территории временно оккупированного Крыма. В июле 2022 года сестры заявили, что после 24 февраля они прекратили сотрудничество с Россией.
- Несмотря на это, даже после начала большой войны, продукты бренда появлялись в российских магазинах, а на Google Maps были отметки с названием бренда в России.
- Компания в ответ заявляла, что у них нет складов в России, и они никак не представлены в стране-агрессоре. Они добавляют, что продукция бренда не могла попасть на территорию России официально. В то же время в компании отметили, что они "не могут проконтролировать спекулятивные продажи". К тому же их название могут использовать незаконно. Также Sister's Aroma подчеркивают, что активно помогают ВСУ.