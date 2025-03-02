Объявили победителей премии Brit Awards-2025: кто забрал больше всего наград

В Великобритании прогремела главная музыкальная премия Brit Awards, которую называют британским аналогом Грэмми. Абсолютной триумфаторкой мероприятия стала Charli XCX.

Церемония награждения состоялась в субботу, 1 марта, на арене O2 в Лондоне. Там отметили лучших артистов, песни в разных жанрах и альбомы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт премии.

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Фавориткой церемонии вручения премии Brit Awards, Charli XCX, получила 5 статуэток. В частности, за лучший альбом и песню года, а также как лучшая артистка года.

Победители BRIT Awards 2025

Альбом года – "Brat", Charli XCX

Артист года – Charli XCX

Песня года – "Guess", Charli XCX featuring Billie Eilish

Charli XCX featuring Billie Eilish – Guess: смотрите видео онлайн

Группа года – Ezra Collective

Новый артист – The Last Dinner Party

Попартист – JADE

Рок или альтернативное исполнение – Sam Fender

Хип-хоп, грайм или рэп исполнение – Stormzy

R&B-исполнение – RAYE

Танцевальное исполнение – Charli XCX

Зарубежная песня года – "Good Luck, Babe!", Chappell Roan

Chappell Roan – Good Luck, Babe!: смотрите видео онлайн

Зарубежный артист года – Chappell Roan

Зарубежная группа года – Fontaines DC

Восходящая звезда – Myles Smith

Международная икона – Сабрина Карпентер