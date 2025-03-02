Объявили победителей премии Brit Awards-2025: кто забрал больше всего наград
В Великобритании прогремела главная музыкальная премия Brit Awards, которую называют британским аналогом Грэмми. Абсолютной триумфаторкой мероприятия стала Charli XCX.
Церемония награждения состоялась в субботу, 1 марта, на арене O2 в Лондоне. Там отметили лучших артистов, песни в разных жанрах и альбомы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт премии.
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Фавориткой церемонии вручения премии Brit Awards, Charli XCX, получила 5 статуэток. В частности, за лучший альбом и песню года, а также как лучшая артистка года.
Победители BRIT Awards 2025
Альбом года – "Brat", Charli XCX
Артист года – Charli XCX
Песня года – "Guess", Charli XCX featuring Billie Eilish
Charli XCX featuring Billie Eilish – Guess: смотрите видео онлайн
Группа года – Ezra Collective
Новый артист – The Last Dinner Party
Попартист – JADE
Рок или альтернативное исполнение – Sam Fender
Хип-хоп, грайм или рэп исполнение – Stormzy
R&B-исполнение – RAYE
Танцевальное исполнение – Charli XCX
Зарубежная песня года – "Good Luck, Babe!", Chappell Roan
Chappell Roan – Good Luck, Babe!: смотрите видео онлайн
Зарубежный артист года – Chappell Roan
Зарубежная группа года – Fontaines DC
Восходящая звезда – Myles Smith
Международная икона – Сабрина Карпентер