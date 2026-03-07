Экс-супруг Бритни Спирс отреагировал на арест певицы: "Каждый заслуживает на приватность"

Бывший муж Бритни Спирс, модель Сэм Асгари, отреагировал на недавний арест певицы. Он сказал, что люди совершают ошибки.

Об аресте бывшей жены у Асгари спросили в интервью Fox News в пятницу, 6 марта. Уроженец Тегерана отметил, что в первую очередь сконцентрирован на войне в Иране.

Когда дело доходит до людей, которые делают ошибки, я это понимаю. Я считаю, что каждый заслуживает на приватность. И я надеюсь, что пресса вынесла урок из прошлого, и они предоставят ей необходимую приватность

– цитирует Сэма Асгари People.

Бритни Спирс арестовали вечером 4 марта в Вентуре (штат Калифорния) по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Певицу отпустили домой утром следующего дня.

В пресс-релизе, который опубликовал сотрудник по связям с общественностью Калифорнийского дорожного патруля Райан Айерс, говорится, что Бритни ехала на черном BMW 430i и превысила скорость, поэтому авто остановили.

Спирс прошла тесты для определения злоупотребления алкоголем, прежде чем ее арестовали. По словам Айерс, все выглядело как "управление транспортным средством под воздействием комбинации наркотиков и алкоголя".

Расследование инцидента продолжается. Ожидаются результаты химических анализов. В комментарии People представитель артистки заявил, что арест был "неприятным инцидентом, который абсолютно непростителен".

Бритни собирается принять правильные меры и придерживаться закона, и, надеемся, это может быть первым шагом к давно назревшим изменениям, которые должны произойти в жизни Бритни. Надеемся, она сможет получить помощь и поддержку, которые ей нужны в это трудное время,

– сказал он.

Представитель Спирс добавил, что ее близкие, в частности сыновья, будут рядом.

Что известно об отношениях Бритни Спирс и Сэма Асгари?