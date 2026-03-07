Экс-супруг Бритни Спирс отреагировал на арест певицы: "Каждый заслуживает на приватность"
- Бритни Спирс была арестована 4 марта по подозрению в управлении автомобилем под воздействием алкоголя или наркотиков, но ее отпустили на следующее утро.
- Расследование продолжается, и ожидаются результаты химических анализов, тогда как представитель Спирс заявил, что она примет правильные меры для соблюдения закона.
Бывший муж Бритни Спирс, модель Сэм Асгари, отреагировал на недавний арест певицы. Он сказал, что люди совершают ошибки.
Об аресте бывшей жены у Асгари спросили в интервью Fox News в пятницу, 6 марта. Уроженец Тегерана отметил, что в первую очередь сконцентрирован на войне в Иране.
Когда дело доходит до людей, которые делают ошибки, я это понимаю. Я считаю, что каждый заслуживает на приватность. И я надеюсь, что пресса вынесла урок из прошлого, и они предоставят ей необходимую приватность
– цитирует Сэма Асгари People.
Бритни Спирс арестовали вечером 4 марта в Вентуре (штат Калифорния) по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Певицу отпустили домой утром следующего дня.
В пресс-релизе, который опубликовал сотрудник по связям с общественностью Калифорнийского дорожного патруля Райан Айерс, говорится, что Бритни ехала на черном BMW 430i и превысила скорость, поэтому авто остановили.
Спирс прошла тесты для определения злоупотребления алкоголем, прежде чем ее арестовали. По словам Айерс, все выглядело как "управление транспортным средством под воздействием комбинации наркотиков и алкоголя".
Расследование инцидента продолжается. Ожидаются результаты химических анализов. В комментарии People представитель артистки заявил, что арест был "неприятным инцидентом, который абсолютно непростителен".
Бритни собирается принять правильные меры и придерживаться закона, и, надеемся, это может быть первым шагом к давно назревшим изменениям, которые должны произойти в жизни Бритни. Надеемся, она сможет получить помощь и поддержку, которые ей нужны в это трудное время,
– сказал он.
Представитель Спирс добавил, что ее близкие, в частности сыновья, будут рядом.
Что известно об отношениях Бритни Спирс и Сэма Асгари?
Бритни Спирс и Сэм Асгари начали встречаться в 2016 году. Влюбленные поженились в июне 2022 года, однако уже в июле 2023 года развелись. Их брак официально расторгли в мае 2024 года.
Инсайдер сообщал People, что развод прошел мирно, и брачный договор не оспаривался.
Через несколько месяцев после разрыва Асгари признался, что время, проведенное с певицей, было "благословением".