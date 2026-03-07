Бритни Спирс впервые заговорила о своем аресте после инцидента

В США несколько дней назад арестовали Бритни Спирс за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Певица написала другу после того, как произошел инцидент.

Об этом рассказал Шон Филипс – бывший ассистент и давний друг артистки. Он дал комментарий по этому поводу для E! News.

К слову Экс-супруг Бритни Спирс отреагировал на арест певицы: "Каждый заслуживает на приватность"

Шон Филлипс вспомнил, что Бритни Спирс написала ему после того, как ее арестовали. Она сообщила, что у нее все в порядке. И согласилась на предложение Шона рассказать о ее комментарии публично.

Друг артистки отметил, что этот инцидент не повлияет на ухудшение состояния певицы. По его мнению, это поведение нетипично для артистки.

Она не является вредным человеком. Она одна из самых сильных женщин, которых я когда-либо встречал. Она просто продолжает идти вперед,

– сказал Шон Филлипс.

Также об аресте высказался представитель Бритни Спирс. Он отметил, что артистка планирует "принять меры и соблюдать закон" в дальнейшем.

Это был досадный инцидент, который абсолютно нельзя простить. Надеемся, что она сможет получить необходимую помощь и поддержку в это сложное время,

– сказал представитель певицы.

Что известно об аресте Бритни Спирс?