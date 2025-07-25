Брэдли Купер планирует сделать предложение Джиджи Хадид, – СМИ

Инсайдер сообщил, что актер Брэдли Купер в ближайшее время планирует сделать предложение своей возлюбленной, модели Джиджи Хадид. По его словам, пара настроена на более серьезные отношения.

Пишет Show 24 со ссылкой на Page Six. Источник отметил, что Купер хочет создать семью с Хадид.

К слову Джиджи Хадид впервые объявила об отношениях с Брэдли Купером и показала романтическое фото

Инсайдер рассказал, что Брэдли Купер хочет жениться на Джиджи Хадид и иметь с ней общих детей.

Он может поставить этот вопрос в течение следующих нескольких месяцев,

– цитирует издание инсайдера.

Впервые слухи о романе 50-летнего актера и 30-летней модели появились в октябре 2023 года. Их заметили за ужином в ресторане Via Carota в Вест-Вилледже (Нью-Йорк).

По словам инсайдера, пара "невероятно счастлива и живет в собственном пузыре".

Брэдли Купер и Джиджи Хадид могут создать семью

Заметим, что у Брэдли Купера есть 8-летняя дочь от российской модели Ирины Шейк. Джиджи Хадид воспитывает 4-летнюю дочь от экс-участника группы One Direction Зейна Малика.

Они могут представить себе смешанную семью со своими дочерьми и собственными детьми,

– сообщил источник.

В январе инсайдер сказал журналу People, что дочери Брэдли и Джиджи проводят время вместе.

Это очень мило. Они заняты работой, но также ставят на первое место свои отношения и дочерей,

– сказал он.

Ранее мы сообщали, что дочь Стива Джобса вышла замуж.