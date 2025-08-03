Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов и известная модель снова сказали друг другу "да" через 2 года после их брака. Это событие произошло на фоне семейной драмы среди Бекхэмов.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц обновили свои брачные обеты в субботу, 2 августа. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на People.

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Это событие посвящено чествованию любви и преданности, которое они вместе построили в течение многих лет, а также созданию воспоминаний, которые останутся с ними навсегда,

– описал праздник инсайдер.

Бруклин и Николы закрутили роман в октябре 2019 года, а уже в следующем году они обручились. 9 апреля 2022 года пара сыграла свадьбу в семейном поместье Николы в Палм-Бич.



Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото из инстаграма Николы Пельтц

Что известно о семейном кризисе Бекхэмов?