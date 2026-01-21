Испорченная свадьба и громкие обвинения: все детали семейной драмы Бекхэмов

Бруклин Бекхэм на днях нарушил молчание и высказался о слухах, бушующих вокруг его отношений с родителями Дэвидом и Викторией Бекхэмами. Старший сын супругов обвинил мать и отца в атаках на него и на его отношения с женой, Николой Пельтц.

Это первый комментарий Бруклина Бекхэма на фоне сплетен о семейной ссоре, которую обсуждают несколько лет. 24 Канал собрал все, что нужно знать о семейном разрыве.

Футболист Дэвид Бекхэм и его жена, модельер Виктория в браке стали родителями четверых детей: Бруклина, Ромео, Круза и Харпер. В апреле 2022 года старший сын женился – его избранницей стала актриса Никола Пельтц.

С чего все началось?

Первые слухи о напряжении между родителями и старшим сыном появились после свадьбы Бруклина и Николы. Поговаривали, что невеста якобы решила не надевать платье от Виктории Бекхэм, хотя и планировала. Никола Пельтц действительно выбрала платье от Valentino Haute Couture.

Впоследствии девушка опровергла упреки о конфликте и объяснила, что проблема была в ателье.



В мае 2025 года ситуацию снова начали обсуждать в прессе. Инсайдер заявил, что Виктория Бекхэм пообещала Николе пошить для нее платье, а та ответила, что для нее это будет честью. Но впоследствии модельер передумала. Затем другой источник назвал эту информацию "далекой от правды", вроде бы в СМИ пытаются дискредитировать Бекхэмов-старших.

Еще один крайне неловкий момент произошел на самой свадьбе (к слову, его подтвердил сам Бруклин Бекхэм). Марк Энтони должен был исполнить песню в качестве подарка молодоженам.

Перед началом песни Марк Энтони попросил Бруклина подойти к сцене, а потом сказал: "Пусть сюда подойдет самая красивая женщина в зале сегодня... Виктория Бекхэм!". Это был настолько поразительный момент, что весь зал был шокирован – можно было услышать, как падает булавка,

– вспоминали инсайдеры.

Эта ситуация была болезненной и для самой Николы. Как говорят источники, во время медленного танца Виктории с сыном, невеста выбежала из зала в слезах.

Почему Бруклин Бекхэм пропустил день рождения отца?

Дэвид Бекхэм в мае 2025 года отпраздновал юбилей – 50 лет. Он устроил вечеринку в Лондоне. На празднике присутствовали Ромео, Круз и Харпер, но Бруклина и Никогда не было, хотя источники сообщали, что пару приглашали.

Впоследствии стало известно, что Бруклин отказался ехать на день рождения отца из-за новой девушки брата Ромео – диджейка Ким Тернболл. Говорят, что когда-то она была связана с Бруклином. Парень не желал ее присутствия, однако Дэвид Бекхэм не прислушался к просьбе старшего сына.

Добавим, что эту версию опроверг 20-летний Круз Бекхэм. В комментарии в инстаграме он заявил, мол, Ким и Бруклин никогда не встречались.

Может ли семья помириться?

Бруклин и Никола пропустили немало других семейных мероприятий, перестали упоминать о Бекхэмах в социальных сетях. Это лишь подогревало все слухи об ухудшении их отношений. Источники сообщали, что восстановить связь просто невозможно.

К тому же весной 2025 года Бруклин опубликовал романтическое сообщение с женой и написал: "Я всегда буду выбирать тебя".

Через несколько часов после этого поста другие члены семьи Бекхэмов сделали загадочные публикации. Например, Круз показал семейное фото с подписью "Я люблю свою семью". Также Дэвид и Виктория больше не подписаны на Бруклина и Николу – и это взаимно. Однако и здесь Круз писал, что это неправда.

Первое публичное заявление Бруклина Бекхэма

Бруклин Бекхэм первым нарушил молчание и дал официальный комментарий по поводу конфликта с родителями. Он заявил, что его родители продолжали обращаться к прессе, поэтому просто не оставили ему выбора, как рассказать правду.

Меня никто не контролирует – я впервые в жизни отстаиваю себя. Большую часть своей жизни я находился под контролем родителей. Я вырос с постоянной тревогой. Впервые в жизни, после того, как я отошел от семьи, эта тревога исчезла,

– написал парень.

Бруклин подтвердил, что родители пытались разрушить его отношения с Николой и испортить свадьбу. По его словам, Виктория отказалась шить платье невесты "в последнюю минуту", а на праздновании сорвала первый танец супругов.

Старший сын Бекхэмов добавил, что его мать постоянно приглашала на мероприятия женщин из его прошлого. Также он прокомментировал юбилей отца и рассказал, что приехал с женой в Лондон ради встречи, но получил отказ. В конце концов Дэвид согласился встретиться, при условии, что Никогда не будет. Поэтому семья так и не воссоединилась.

Семейный бренд Бекхэмов под угрозой

Бренд Бекхэм – превыше всего. Семейная "любовь" определяется тем, сколько постов вы публикуете в социальных сетях или как быстро вы все бросаете, чтобы появиться и позировать для семейного фото, даже если это в ущерб обязательствам,

– говорил Бруклин в своем заявлении.

Похоже, после этого семейный бренд может пострадать: под угрозой репутация Бекхэмов и отношения в семье. Семейная жизнь, которую Дэвид и Виктория транслируют в соцсетях и показали в фильме для Netflix, кажется на самом деле не такой безупречной.



Сейчас Дэвид и Виктория не отреагировали на заявление старшего сына. Но от их реакции может зависеть дальнейшее положение семьи.

"Конечно, они продолжат делать свои дела. Они же Бекхэмы. Они слишком богаты, чтобы потерпеть неудачу. У них слишком много поклонников, чтобы потерпеть неудачу. У них есть индустрия моды, у них много опоры. Но это, без сомнения, огромный вызов", – сказала журналистка Кэролайн Фрост в эфире BBC.