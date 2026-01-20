Дэвид Бекхэм нарушил молчание после резонансного заявления сына о конфликте в семье

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэмов сделал резонансное заявление об отношениях с семьей, разрушив иллюзию об идеальной семье.

После этого его отца стал гостем программы Squawk Box на канале CNBC. В эфире он поделился мыслями о социальных сетях и их влиянии на детей.

Дэвид Бекхэм заявил, что социальные сети могут иметь, как хорошее, так и плохое влияние, поэтому важно использовать их сознательно.

Мне удалось использовать свою платформу и аудиторию для поддержки ЮНИСЕФ. И это стало мощным инструментом, чтобы привлекать внимание людей к тому, что происходит с детьми во всем мире,

– отметил Дэвид Бекхэм.

Для справки! С 2005 года футболист является Послом доброй воли ЮНИСЕФ. Он поддерживает инициативы, связанные с образованием, безопасностью и здоровьем детей.

Спортсмен заметил, что и своих детей пытался научить осознанно пользоваться социальными сетями.

Они делают ошибки, но дети имеют право на ошибки. Именно так они учатся. Иногда нужно позволить им сделать эти ошибки,

– добавил мужчина.

Кстати, онлайн-издание OK!, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что Виктория Бекхэм, разбита горем после громкого заявления Бруклина.

