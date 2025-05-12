Яна Глущенко из "Дизель шоу" назвала истинную причину ДТП, в котором погибла Марина Поплавская

В октябре 2018 года произошла ужасная авария, в которой погибла звезда "Дизель шоу" Марина Поплавская. Яна Глущенко, которая тогда получила серьезные травмы, раскрыла подробности.

Бывшая актриса "Дизель шоу" Яна Глущенко рассказала, что стало настоящей причиной аварии. Об этом она призналась в интервью Славе Демину, пишет Show 24.

К слову Я столько не сказала, – дочь Нины Матвиенко трогательно высказалась о ней в День матери

Яна Глущенко считает виновного в аварии водителя автобуса. По ее словам, мужчина заснул. Он признал свою вину. Ранее эту деталь никто не рассказывал.

Наш водитель заснул и врезался в машину "Новой почты". Но когда это все произошло, он, в состоянии аффекта или еще что-то, говорил, что это его Маринка отвлекла. И когда наш адвокат спрашивал, что мы с ним будем делать, я говорю: он должен сидеть. Только я одна из шести актеров сказала, что он должен сидеть. А все сказали, что он невиновен,

– заявила актриса.

Яна Глущенко добавила, что если бы не грузовик, в аварии могло бы быть гораздо больше жертв.

"Мы двигались по траектории, там огромный билборд стоял. И мы если бы туда попали, то не было бы никого", – считает юмористка.

Что известно о ДТП

20 октября 2018 года актеры "Дизель шоу" возвращались в Киев из Львова. Автобус "Неоплан", в котором были юмористы, возле села Мила в Бучанском районе Киевской области столкнулся с грузовиком.

Марина Поплавская была на переднем сиденье, рядом с водителем. Актриса погибла. Другие участники студии получили травмы. У Яны Глущенко оказались порванными связки колена. Актриса перенесла операцию, но последствия ДТП с ней остались до сих пор.

"Прошло уже много лет, но, честно, через день я вспоминаю эту аварию. Каждый раз, когда я проезжаю это место, я перекрещиваюсь", – призналась бывшая звезда "Дизель шоу".