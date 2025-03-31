Бывшая участница Open Kids Ангелина Романовская неожиданно заявила о беременности

Экс-участница Open Kids Ангелина Романовская сообщила о беременности. 24-летняя девушка впервые станет мамой.

Она поделилась трогательными кадрами из беременной фотосессии. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.

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Ангелина опубликовала фотографию со своим любимым посреди поля. На нежной фотографии видно силуэты пары и округлый животик Романовской.

Каждое сердцебиение рассказывает новую историю,

– отметила под фото девушка.

Об избраннике певицы известно немного. Недавно девушка постила, что они находятся в отношениях уже 7 лет.

Что известно об Ангелине Романовской

Она с очень юного возраста начала заниматься музыкой и вместе с другими 4 девушками присоединилась к группе Open Kids, которая имела немалую популярность как в Украине, так и за ее пределами. В то же время в ноябре 2020 года стало известно о распаде коллектива.

Ангелина закончила Киевскую Эстрадно-цирковую академию по специальности "Эстрадный вокал".

С началом полномасштабного вторжения девушка с любимым эмигрировала в США. Она признавалась, что это решение далось ей не легко, а период адаптации в новой стране оказался очень сложным.

Сейчас Ангелина не слишком активно ведет соцсети и держит детали личной жизни дальше от публики.

Заметим, также на днях стало известно, что певица СолоХа скоро станет мамой.