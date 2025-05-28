Беременная SLAVIA объявила, что во второй раз выходит замуж

Певица SLAVIA, которая недавно призналась о беременности, сообщила о важном дне. Она обручилась с любимым-бизнесменом.

SLAVIA (настоящее имя, – Ярослава Хома) сообщила, что вместе со своим избранником решила пожениться. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее страницу в инстаграме.

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Певица поздравила любимого с днем рождения и призналась, что получила от него предложение выйти замуж в Дии.

Сегодня ты сделал мне предложение в Дии. Идея жениться онлайн – твоя, в твой день рождения – моя. Хоть я и сомневалась, но ты поддержал, сказал, будет как раз супер совместить эти два события. Теперь твой день станет нашим,

– сообщила SLAVIA.

Артистка показала скриншот из приложения, где она утвердительно ответила на предложение.



SLAVIA выходит замуж / Фото из инстаграма SLAVIA

Личная жизнь SLAVIA

После развода с певцом Дзидзьо, SLAVIA сделала паузу в карьере. В начале апреля 2025 года она вернулась с новым клипом. В видео артистка намекнула на то, что впервые беременна.

Впоследствии SLAVIA подтвердила, что действительно ждет ребенка. И рассказала о своем избраннике – это бизнесмен Андрей Павлюк.

В одном из последних интервью певица рассказывала, что женитьба для нее и любимого – не приоритет. Однако они бы хотели это сделать. SLAVIA еще тогда признавалась, что ей близка идея выйти замуж "тихо" и без гулянок. Например, сделать это онлайн в Дії.