Сказал, что очень тяжело, – бывшая жена Максима Нелипы рассказала о последнем разговоре с ним

Бывшая жена погибшего военного и телеведущего Максима Нелипы Тома впервые поделилась деталями их последнего разговора. Они общались незадолго до трагического события.

Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

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Разговор Томы и Максима Нелипы состоялся за неделю до его гибели.

Он сказал, что очень трудно, но мы поборемся и будет все хорошо. Прорвемся,

– отметила женщина.

По ее словам, за день до трагедии Максим еще общался со своей мамой, поддерживал ее морально и уверял, что все обязательно наладится.

Женщина также рассказала, что после смерти бывшего мужа он появился ей во сне. Это было воспоминание из их поездки на "Таврийские игры" – пять лет спустя после знакомства.

Для справки! Максим и Тамара Нелипа развелись в 2019 году, однако даже после разрыва поддерживали хорошие взаимоотношения. Накануне наша редакция писала, почему они расстались.

Интервью с Томой Нелипой: смотрите видео онлайн

Напомним, Максим Нелипа с первых дней полномасштабной войны присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Тем временем его бывшая жена с детьми была вынуждена уехать в Израиль. Военный погиб 12 мая 2024 года во время выполнения боевого задания. Он служил в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов – подразделении Сил беспилотных систем ВСУ.