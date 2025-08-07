17 июня в результате российского обстрела Киева была разрушена многоэтажка, где проживала бывшая фуд-продюсер шоу "МастерШеф" Анастасия. Сама же девушка попала в реанимацию.

С тех пор прошло почти два месяца. Сегодня судья "МастерШеф" Владимир Ярославский сообщил, что Анастасия стала обладательницей новой квартиры, пишет Show 24 со ссылкой на его инстаграм.

К теме Участница съемочной команды "Мастер Шеф" пострадала в результате масштабной атаки на Киев

Владимир Ярославский опубликовал видео, где показал, как вручает своей су-шефине и бывшему фуд-продюсеру шоу "МастерШеф" ключи от новой квартиры. Девушка расплакалась, когда зашла в новый дом.

Мы купили Насте квартиру! И до сих пор как-то не верится, что это действительно произошло, потому что почти два месяца назад казалось, что все, что осталось после удара – это просто куча обломков и много боли,

– написал Ярославский.

Шеф-повар был поражен тем, что много коллег, гостей ресторанов и даже незнакомых людей откликнулись на призыв помочь Анастасии. Они поддерживали девушку финансово, репостами и теплыми словами.

На банки мы собрали немало средств – и это уже казалось чудом. Но еще большую часть добавили гости ресторана – люди, которые через эту историю стали для нас не просто посетителями, а настоящими друзьями. Они помогли тихо, без имен, без публичности – просто потому, что не смогли пройти мимо чужой беды,

– добавил судья "МастерШеф".

Анастасия и Владимир поблагодарили всех неравнодушных людей, которые помогли приобрести девушке новое жилье.

Вы не просто помогли купить квартиру, вы вернули человеку ощущение, что он не один. А это иногда весит значительно больше, чем квадратные метры,

– подчеркнул шеф-повар.

Напомним, что ночью 17 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву. Ракета попала в девятиэтажку в Соломенском районе, в результате чего был разрушен подъезд. Последствия обстрела также зафиксировали в Святошинском, Дарницком, Днепровском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.