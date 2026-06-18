Бывший муж блогерши Саши Бо в третий раз стал отцом: первое фото из роддома

Блогер Игорь Пустовит, который ранее встречался с инфлюенсершей Сашей Бо, сообщил, что у него и его второй жены Виктории родился ребенок.

Он поделился этой радостной новостью на своей странице в Instagram.

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У пары родилась дочь – это первый общий ребенок супругов.

Для Виктории это первенец, а для Пустовита – уже третий ребенок. От предыдущего брака с Сашей Бо у него есть два сына: Денис и Евгений.

Игорь опубликовал фото, на котором он держит родильную карточку, где указано, что 18 июня 2026 года в 12:30 Виктория родила девочку весом 4 035 г и ростом 54 сантиметра.

Жена Игоря Пустовита впервые стала мамой / Скриншот из Instagram-сторис

Что известно об отношениях Игоря и Виктории Пустовит?

Игорь и Виктория познакомились в соцсетях. Блогер увидел девушку в TikTok и решил ей написать. Сначала они просто переписывались, а затем встретились лично. После этого пара начала отношения.

Чтобы быть ближе друг к другу, Виктория переехала из Киева в Ивано-Франковск.

В мае 2025 года Игорь сделал ей предложение, а уже в августе того же года они поженились.