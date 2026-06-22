Боится победы Украины над Россией: бывший участник Modern Talking вызвал скандал своим заявлением
Бывший участник группы Modern Talking сделал новое скандальное заявление по поводу войны России против Украины. Дитер Болен считает, что худшим вариантом развития событий станет победа Украины.
72-летний музыкант Дитер Болен принял участие в подкасте Hopf & Kettner, сообщило издание Berliner Zeitung.
К слову, "предательница" Ани Лорак имеет в Украине имущество на миллионы долларов, – СМИ
Бывший участник дуэта Modern Talking резко высказался в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Он пожаловался, что его беспокоит нынешняя деятельность Мерца.
Почему сейчас нужно строить бункеры? Что они там задумали? Мне от этого становится страшно. Я же не строю бункеры просто так, ради забавы. Я строю бункеры, когда предвижу, что они хотят войны,
– сказал Дитер Болен.
Музыкант добавил, что ранее несколько раз общался с Мерцем. Канцлер верит в победу Украины, однако самого Болена это настораживает.
Он называет это "худшим сценарием", поскольку считает, что поражение России может привести к мировой войне.
Уже не первый скандал с Боленом
Бывший участник дуэта Modern Talking уже не впервые попадает в скандал из-за пророссийской позиции. Три года назад он критиковал западные страны за санкции, введенные против России.
Впоследствии Дитер Болен заявил, что Германия должна продолжать поддерживать контакты с Россией и сотрудничать с ней.
Однако позиция певца не остаётся незамеченной. В марте этого года его концерты в Литве были отменены из-за скандальных высказываний.