Рэперша Cardi B и ее новый парень впервые стали родителями

Американская рэп-исполнительница Cardi B в четвертый раз стала мамой. Она показала, как выглядит после родов.

Кроме того, стало известно, кто родился у певицы. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание People.

Не пропустите Дом фотографов Либеровых пострадал в результате атаки на Киев

Представители Cardi B заявили, что 33-летняя певица стала мамой мальчика. После рождения малыша она чувствует себя хорошо.

Новость о рождении ребенка знаменитость также подтвердила в своем инстаграме. Она опубликовала видео под собственную песню Hello, которое сняла после родов. Cardi B отметила, что в ее жизни началась новая глава. Рождение сына мотивирует ее становиться лучшей версией себя и давать детям все, что они заслуживают.

Сейчас она готовится к туру, работает над телом и личным ростом.

Заметим, что это первый ребенок певицы в отношениях со звездой НФЛ Стефоном Диггсом, который играет за команду New England Patriots.

Что известно о других детях пары?