Крім того, стало відомо, хто народився у співачки. Пише 24 Канал з посиланням на видання People.

Представники Cardi B заявили, що 33-річна співачка стала мамою хлопчика. Після народження малюка вона почувається добре.

Новину про народження дитини знаменитість також підтвердила у своєму інстаграмі. Вона опублікувала відео під власну пісню Hello, яке зняла після пологів. Cardi B зазначила, що в її житті розпочався новий розділ. Народження сина мотивує її ставати кращою версією себе і давати дітям все, що вони заслуговують.

Зараз вона готується до туру, працює над тілом і особистим зростання.

Зауважимо, що це перша дитина співачки у стосунках з зіркою НФЛ Стефоном Діггсом, який грає за команду New England Patriots.

Що відомо про інших дітей пари?