Кроме того, стало известно, кто родился у певицы. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание People.
Не пропустите Дом фотографов Либеровых пострадал в результате атаки на Киев
Представители Cardi B заявили, что 33-летняя певица стала мамой мальчика. После рождения малыша она чувствует себя хорошо.
Новость о рождении ребенка знаменитость также подтвердила в своем инстаграме. Она опубликовала видео под собственную песню Hello, которое сняла после родов. Cardi B отметила, что в ее жизни началась новая глава. Рождение сына мотивирует ее становиться лучшей версией себя и давать детям все, что они заслуживают.
Сейчас она готовится к туру, работает над телом и личным ростом.
Заметим, что это первый ребенок певицы в отношениях со звездой НФЛ Стефоном Диггсом, который играет за команду New England Patriots.
Что известно о других детях пары?
- В отношениях с бывшим мужем, рэпером Offset, Cardi B родила троих детей: 6-летнюю Калчер, 3-летнего Вейва и еще одну девочку, которой в сентябре исполнился год.
- У Стефона Диггса также есть дочь Нова, которая появилась на свет в 2016 году, а также младшая дочь – Чарли Харпер Диггз-Лопера, которая родилась в апреле 2025 года.