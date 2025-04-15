Биография Чарльза III: путь к трону, любовные истории, борьба с раком и поддержка Украины

В 74 года Чарльз стал королем Соединенного королевства и Британских заморских территорий, после того, как умерла его мать Елизавета II. Несмотря на то, что Чарльз III занял титул короля в уже почтенном возрасте, он выполняет свои обязанности, как достойный потомок королевской семьи.

Чарльз родился в Лондоне, в Букингемском дворце, 14 ноября 1948 года. Для покойных Елизаветы II и принца Филиппа он был самым старшим сыном. Крестной мамой выбрали сестру королевы – принцессу Маргарет, пишет Show24.

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Юность короля Чарльза III

Когда еще в то время принцу было 5 лет, его маму короновали в Вестминстерском аббатстве. Для маленького мальчика это было невероятное событие, которое произвело на него большое впечатление.

Королева Елизавета, принц Чарльз (сейчас король) и принцесса Анна в 1956 году / Фото из инстаграма королевской семьи

Интересно, что Чарльз был первым юношей, который получал образование в школе, а не с репетитором, как было принято. Он, как и его отец, ходил в подготовительную школу Чим в Беркшире, Англия и Гордонстоун на северо-востоке Шотландии. Стоит отметить, что это заведение отличалось довольно жесткой программой и сам Чарльз сначала отзывался не очень хорошо о школе, но впоследствии признал, что таки многому научился.

Второй раз принц нарушил королевские традиции, когда не пошел на службу в Вооруженные силы Великобритании, а в университет. Но отметим, что впоследствии Чарльз III таки отслужил на флоте и в авиации.

В начале марта этого года королевская семья опубликовала архивные фото короля Великобритании Чарльза III. Фотографии были сделаны тогда, когда он еще был принцем Уэльским – наследником британского престола.

Почти 50 лет назад, в 1977 году, король, будучи принцем Уэльским, прилетел на реактивном самолете Buccaneer к кораблю HMS Ark Royal с Королевской военно-морской авиабазы Йовилтон,

– говорится в заметке.

В возрасте 27 лет он стал магистром культуры Кембриджского университета и первой королевской особой со степенью. Интересно, что в 1974 году король Великобритании получил квалификацию пилота вертолета, прежде чем присоединился к 845 авиационной эскадрильи, действовавшей с авианосца Commando HMS Hermes. Его служба в ВМС закончилась в феврале 1976 года. К слову, монарх командовал тральщиком HMS Bronington.

1958 год – Чарльз становится принцем Уэльским

В упомянутый год принц Чарльз получил титул принца Уэльского и графа Честер – через 11 лет состоялась официальная церемония, когда Елизавета II возложила на голову сына венок.

1976 год стал временем, когда Чарльз начал брать на себя определенные обязанности от имени королевы. Он основал организацию The Prince's Trust, а сегодня спонсирует The Prince's Charities.

Интересный факт, что король Чарльз III является членом и патроном более 400 благотворительных организаций. Кроме того, он автор и соавтор многих книг, хоть и подвергается критике из-за мыслей по теме медицины.

К моменту смерти Елизаветы II полный титул принца Чарльза вмещал аж несколько строк текста – Его Королевское Высочество Принц Чарльз Филипп Артур Джордж, Принц Уэльский, рыцарь Ордена Подвязки, Ордена Заслуг, Ордена Австралии, Почетного ордена королевы, Ордена Канады, Тайного совета, личный помощник Ее Величества, граф Честер, Герцог Эдинбургский, Герцог Корнвела, Герцог Розесей, граф Кэррик, барон Ренфрю, Властелин Островов и принц и Великий управитель Шотландии.

Брак с принцессой Дианой и романтические отношения за ее спиной

Короля Чарльза III и Камиллу Шанд познакомила общая подруга. Тогда она находилась в других отношениях, а новым знакомством хотела позлить своего избранника. Интересно, что тогда принц Уэльский влюбился в новую знакомую с первого взгляда.

Король Чарльз и Камилла в молодые годы / Фото History Extra

Однако королевской семье не слишком нравилась симпатия Чарльза и она не хотела видеть ее в своих рядах.

К слову, когда-то ее прабабушка, Алиса Кеппел, была любовницей прапрадеда Чарльза, сына королевы Виктории и наследника короля Эдуарда Седьмого. Поговаривают, что во время знакомства Ее Величество сказала королю такую фразу: "А знаете ли вы, что моя прабабушка имела роман с вашим прадедушкой? Может и нам стоит попробовать?".

Тогда королева Елизавета II отправила сына служить на флот, а потенциальной возлюбленной прямым текстом дали понять, что она нежелательна. Тогда Камилла вышла замуж за Эндрю Паркера-Боулза. В этом браке родилось двое детей.

Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркера-Боулза / Фото East News

Параллельно Чарльза III знакомят с Дианой Спенсер, которая впоследствии стала любимицей миллионов людей по всему миру. Пара поженилась, Диана получила статус принцессы и родила двоих детей – Уильяма и Гарри.

Свадьба Чарльза и Дианы / Фото Getty Images

Хотя и Чарльз, и Камилла находились в браках, в один момент между ними восстановилась связь. Эта новость стала очень болезненным ударом для принцессы Дианы. Однажды она даже позвала любовницу на приватный разговор, где заявила, "что хочет своего мужа". Однако любовный треугольник превратился в сплошную трагедию.

В 1996 году Чарльз разводится с леди Ди, а Камилла уходит от своего мужа. Через год принцесса Диана погибает в автокатастрофе в Париже. В сторону новосозданной пары посыпалась немалая волна обвинений в трагедии. Когда Елизавета II дала благословение на брак сына и его возлюбленной, буря эмоций у публики несколько успокоилась.

Интересный факт, что в начале 2000-х годов Чарльз даже нанял специалистов, которые занимались формированием правильного имиджа их пары. И только в 2005 году они смогли пожениться.

Свадьба Чарльза с Камиллой / Фото Getty Images

После свадьбы Камилла получила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской, а в 2022 году королева Елизавета II заявила, что хочет, чтобы после ее смерти Камилла имела титул королевы-консорта, что и произошло.

В этом году супруги отпраздновали 20-ю годовщину свадьбы.

Чарльз III и Камилла / Фото из инстаграма королевской семьи

Король Чарльз III и его борьба с раком

В феврале 2024 года у Его Величества диагностировали рак. Заболевание обнаружили на ранней стадии после плановой операции по удалению доброкачественной опухоли простаты.

На время лечения болезни Чарльз III передал часть своих обязанностей другим членам британской монаршей семьи, а 30 апреля вернулся к публичной жизни.

В марте уже этого года короля госпитализировали из-за побочных эффектов от лечения рака. Во дворце не комментировали подробности побочных эффектов, но отмечали, что выздоровление Чарльза III идет положительно.

Недавно король Чарльз III посвятил актера и писателя Стивена Фрая в рыцари.

Чарльз III и Украина

В 1981 году украинский ансамбль "Говерла" выступал в английском городе Дерби. Тогда участники коллектива пригласили члена королевской семьи в круг, чтобы вместе выполнить несколько народных элементов.

Чарльз III танцует гопак / Фото из телеграмма UkrDiaspora

В начале марта 2022 года, когда Россия уже вела большую и кровавую войну против Украины, король вместе с женой побывал в Украинском католическом соборе Святого Семейства в Лондоне, продемонстрировав свою поддержку нашей стране. Тогда они зажгли свечу и возложили подсолнухи.

Король также встречался с украинскими беженцами, монархи дополняли свои образы сине-желтыми лентами, а в одном из разговоров с украинцами Камилла сказала: "Мы за вас".

В том же году пасхальное обращение монарха не обошлось без упоминания об Украине, хотя там и прямым текстом не называлось о ком идет речь. Но смысл текста позволяет сделать вывод, что король адресовал свои слова украинцам.

Сегодня миллионы людей оказались перемещенными, утомленными путешествием из неспокойных мест, ранеными прошлым, напуганными будущим – и такими, нуждающимися в приеме, отдыхе и доброте. В последние годы мое сердце было разбито страданиями невинных жертв конфликтов или преследований, некоторых из которых я встречал и которые рассказывали мне истории неописуемой трагедии, поскольку они были вынуждены бежать из своей страны и искать убежище далеко от дома,

– заявил Чарльз.

Также Его Величество посещал украинских военных, которые прибыли в Великобританию на обучение, в выступлении перед немецким парламентом вспомнил тему войны в Украине и уже несколько раз встречался с Владимиром Зеленским.

Крайняя встреча с украинским лидером состоялась 2 марта в Сандрингемском дворце.

Смерть Елизаветы II и коронация Чарльза и Камиллы

Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября 2022 года, после смерти Ее Величества. Однако только через 8 месяцев он официально стал королем Соединенного Королевства.

В кульминационный момент Чарльза III одели в священные коронационные ризы и вручили символы монархии – шар, коронационный перстень, скипетры и другие. Только после этого архиепископ Кентерберийский возложил на голову короля корону Святого Эдуарда, которая принадлежала Елизавете II.

Община выкрикивала "Боже, храни короля", звонили аббатские колокола и звучали фанфары. После него короновали его жену Камиллу. Она официально стала королевой. Отметим, что для важного события Камилла выбрала особый наряд – две мантии, одна из которых была пошита еще 70 лет назад и принадлежала Елизавете II.

Эксперты подытожили, что коронация Чарльза III стала самой дорогой в истории Великобритании и обошлась в пять раз дороже, чем коронация Елизаветы II в пересчете на современные деньги. Это около 250 миллионов фунтов стерлингов, большинство из которых потратили на масштабные меры безопасности.