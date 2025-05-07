Через 2 года после коронации: Чарльз III и Камилла представили новые портреты

Король Чарльз III и королева Камилла представили свои портреты в Национальной галерее. Это произошло по случаю второй годовщины коронационной церемонии.

Король и королева представили две новые картины, заказанные по случаю коронации в 2023 году. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу королевской семьи.

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Эти портреты станут частью других государственных портретов, которые создавали на протяжении многих веков. Они представлены в Центральном зале Национальной галереи и будут размещены там до 5 июня. После портреты "переедут" в Букингемский дворец.

Автором портрета короля стал Питер Куфельд, а королевы – Пол С. Бенни. На картинах Чарльз III и Камилла изображены в нарядах, которые они надевали на коронацию 6 мая 2023 года.



Коронационный портрет / Фото из инстаграма королевской семьи



Коронационный портрет / Фото из инстаграма королевской семьи

Король изображен в государственной мантии и военно-морской форме с медалями, а королева – в своем платье.

Чарльз III и Камилла представили портреты: видео

Образ королевы Камиллы Камиллы

На открытие коронационных портретов Камилла надела изысканное красное платье и серые замшевые туфли. Она дополнила свой образ брошью Raspberry Pip, украшенную бриллиантами и топазами, пишет InStyle.

Это драгоценное украшение ранее принадлежало Елизавете II, а до этого бабушке Елизаветы II. Его оценивают примерно в 45 тысяч долларов.