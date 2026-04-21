Дорогая мама, – Чарльз III выступил с эмоциональной речью в 100-й день рождения Елизаветы II

Король Чарльз III записал личное видеообращение. Он почтил память матери, королевы Елизаветы II, в трогательной речи.

Во вторник, 21 апреля, британская королевская семья отмечает важный день. Елизавете II могло бы исполниться 100 лет. По этому случаю Чарльз III произнес речь, пишет BBC.

Король записал это видео в Балморале в начале месяца. В ролике собрано немало архивных кадров с Елизаветой II.

Чарльз III отметил, что несмотря на любые изменения и трансформацию, королева оставалась непоколебимой и преданной своему народу. Монарх поделился, что одни могут помнить Елизавету II за важные исторические моменты, кто-то – за личную встречу или просто "доброе слово, которое поднимало настроение".

Чарльз III вспомнил и последние годы жизни матери и как она запомнилась многим из ролика с медвежонком Паддингтоном.

Чарльз III почтил память матери-королевы: смотрите видео онлайн

Король добавил, что королева могла бы быть "встревожена" тем временем, в котором сейчас живет человечество. Однако он всегда разделял ее ценности и мысли о том, что "добро всегда будет побеждать, а яркий рассвет никогда не за горами".

Монарх призвал других последовать примеру королевы и стремиться к лучшему и счастливому будущему.

Бог благословит вас, дорогая мама. Вы навсегда останетесь в наших сердцах и молитвах,

– подытожил король.

