Работал с Рамаззоти, Лаурой Паусини и не только: в Италии умер композитор Чельсо Валли

В Болонье в возрасте 75 лет умер Чельсо Валли – композитор, дирижер, аранжировщик и продюсер, который сформировал историю итальянской поп-музыки последних десятилетий. Он работал со многими известными артистами.

Новость о его смерти распространил в социальных сетях один из самых популярных итальянских певцов Эрос Рамаццотти. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RaiNews.

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Что известно о смерти Валли?

Умер болонский композитор, аранжировщик и продюсер звукозаписи, который создавал оригинальные аранжировки для всех великих имен поп-музыки, от Эроса Рамаццотти до Лауры Паузини, Джанни Моранди и Васко Росси.

Чельсо Валли родился в Болонье 14 мая 1950 года. Известно, что будущий композитор закончил консерваторию Джованни Баттиста Мартини. Он начал свою карьеру как клавишник и вокалист джаз-бэнда.

С 1980-х годов он сотрудничал с такими артистами, как Мина, Джанни Моранди, Матия Базар, Клаудио Бальони, Васко Росси, Эрос Рамаццотти, Лаура Паузини, Джорджия, Андреа Бочелли, группой Il Volo, Ренато Зеро и Джованотти.

Он дирижировал многочисленными музыкальными фестивалями в Сан-Ремо, последний из которых провел в 2023 году вместе с Ультимо и Эросом Рамаццотти. Согласно обнародованной информации, Валли умер в воскресенье, 27 июля.

Напомним, недавно умер американский актер и рестлер Галк Хоган из-за остановки сердца в своем доме во Флориде. Он был 12-кратным чемпионом мира в тяжелом весе и прославился как в реслинге, так и в кино.