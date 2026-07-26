От этно FIINKA до запретной любви Бужинской: музыкальные премьеры, которые не стоит пропускать

Музыкальные релизы, которыми украинские исполнители поделились в преддверии последнего месяца лета.

Последний месяц лета на носу, что вдохновляет проживать каждый день сезона сполна. Украинские артисты воплощают эту идею в своих новых релизах, где все о страстной летней любви и сильных чувствах, безудержной энергии гор, природы и самих украинцев. 24 Канал собрал все эти треки в подборку премьер, которые не хочется пропускать.

TAYANNA

Артистка посвятила новую песню "Марічка" женщинам, расплетающим косы навстречу чувствам. В ней Марічка расплетает косы, доверяет свое сердце, слушает его ритм и влюбляется в красивые ритмы мужского сердца. Певица считает, что история близка каждой, ведь эта песня о нежности, доверии, внутренней красоте и о любви, которая навсегда оставляет свой след в сердце.

TAYANNA – Марічка: смотрите видео онлайн

VLADA K и FIINKA

Песню, вдохновленную давней легендой о рождении первых мелодий, зарелизили VLADA K и FIINKA. По этой истории, музыка появилась высоко в горах, где журчание источников стало голосом скрипки, пение птиц – мелодией свирели, а гром – звучанием трембита. Клип продолжает сюжет, заложенный в песне, через образы единства и любви к природе.

VLADA K и FIINKA – Там, де музика: смотрите клип онлайн

VIRA

VIRA (Вера Брежнева) представила сингл "Моє сонечко" – вторую музыкальную работу из будущего альбома "Сяйво". Это вдохновенная и искренняя композиция, созданная на пересечении современного звучания и традиционного украинского фольклора, которая родилась под впечатлением величия и тишины Карпат.

VIRA – Моє сонечко: смотрите видео онлайн

Екатерина Бужинская

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская представила новую композицию "Заборонена любов", которая уже активно набирает популярность у TikTok. Песня стала одной из самых эмоциональных премьер певицы за последнее время, ведь поднимает тему чувств, которые общество привыкло называть запретными. В центре сюжета – история двух людей, которых судьба свела вопреки обстоятельствам. Они влюбляются, хотя у каждого уже есть другая жизнь и находится в отношениях. Их встречи остаются тайной, а любовь превращается в постоянную внутреннюю борьбу.

Екатерина Бужинская – Заборонена любов: смотрите клип онлайн

ENLEO

ENLEO создал музыкальную историю о яркой летней влюбленности, которой уже успели подождать все его фаны. "сто зі ста" – это новый сингл артиста о любви без идеализации, но с абсолютной уверенностью в собственных чувствах. Клип переносит зрителей в узнаваемый кинематографический мир ENLEO – атмосферный, эстетический и максимально эмоциональный.

ENLEO – сто зі ста: смотрите клип онлайн

CHEEV

После недавней смены имиджа артист продолжает удивлять слушателей, на этот раз – новым музыкальным настроением. Трек рассказывает о знакомой многим ситуации, когда отношения уже завершились, но прошлое упорно напоминает о себе. Один звонок, случайное сообщение или очередная попытка вернуть все обратно снова открывают то, что, казалось бы, давно должно зажить.

CHEEV - Не мани: смотрите видео онлайн

ULIANA ROYCE

"Знову любов" – новая эмоционально откровенная работа певицы, в которой личные переживания переплетаются с чувством нестабильности современного мира. О состоянии, в котором оказалось целое поколение: между желанием близости и страхом ее не выдержать в хрупком мире.

ULIANA ROYCE – Знову любов: смотрите клип онлайн

Мария Бурмака

С началом полномасштабной войны миссия врачей стала еще больше. И певица решила написать песню благодарности. Так родилась композиция "Лікарі, лікарі". В видео, смонтированном из документальных кадров режиссером Юрием Ковцуняком, можно увидеть много сильных и трогательных кадров. Там есть и кадры разрушенных больниц, и санитарные автомобили, и коридор уважения посмертного донорства.

Мария Бурмака – Лікарі, лікарі: смотрите клип онлайн

KHAYAT

В основе новой песни артиста его восхищение украинскими казацкими думами и фигурами легендарных атаманов Ивана Сирко и Самойла Кошки, чью силу, выносливость и свободолюбие воспевали в народном творчестве. Певец попытался по-новому проявить бунтарский украинский дух, не теряющий своей силы с течением времени. Это встреча прошлого с современностью, где традиция звучит на сегодняшнем языке

KHAYAT - Ясиня: смотрите онлайн клип

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