Фронтмен Måneskin обручился с возлюбленной после 2 лет отношений

Долгое время в сети ходили слухи о том, что фронтмен известной итальянской группы Måneskin, Дамиано Давид, сделал предложение своей девушке, актрисе и певице Дав Камерон. Только сейчас пара подтвердила эту информацию.

Дамиано опубликовал серию фото с любимой, где видно ее обручальное кольцо с большим бриллиантом. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу музыканта.

Дамиано выставил фотографии, где обнимает и целует Дав. Пара на этих кадрах имеет влюбленный вид. Кроме того, артист показал и фотографию их колец.

Это будет прекрасный год,

– написал Давид под публикацией.

Заметим, что еще в октябре 2025 года издание TMZ получило инсайдерскую информацию о том, что солист Måneskin сделал предложение своей девушке. В то же время тогда Дамиано и Дав никак не комментировали эту информацию.

Что известно об отношениях Дамиано Давида и Дав Камерон?