Фронтмен Måneskin обручился с возлюбленной после 2 лет отношений
- Фронтмен группы Måneskin Дамиано Давид подтвердил помолвку с актрисой и певицей Дав Камерон, опубликовав фото с обручальным кольцом с бриллиантом.
- Слухи об их отношениях появились осенью 2023 года, а в феврале 2024 года пара подтвердила их на церемонии вручения премии Грэмми.
Долгое время в сети ходили слухи о том, что фронтмен известной итальянской группы Måneskin, Дамиано Давид, сделал предложение своей девушке, актрисе и певице Дав Камерон. Только сейчас пара подтвердила эту информацию.
Дамиано опубликовал серию фото с любимой, где видно ее обручальное кольцо с большим бриллиантом. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу музыканта.
Дамиано выставил фотографии, где обнимает и целует Дав. Пара на этих кадрах имеет влюбленный вид. Кроме того, артист показал и фотографию их колец.
Это будет прекрасный год,
– написал Давид под публикацией.
Заметим, что еще в октябре 2025 года издание TMZ получило инсайдерскую информацию о том, что солист Måneskin сделал предложение своей девушке. В то же время тогда Дамиано и Дав никак не комментировали эту информацию.
Что известно об отношениях Дамиано Давида и Дав Камерон?
- О романе певца и актрисы заговорили осенью 2023 года. Именно тогда Дав заметили на концерте группы Måneskin в Нью-Йорке.
- Впоследствии пару неоднократно видели вместе папарацци. Например, их сфотографировали во время романтического отдыха на пляже в Сиднее, что только подогрело интерес публики.
- В феврале 2024 года Дамиано и Дав подтвердили свои отношения, появившись вместе на церемонии вручения премии Грэмми.
- А 9 октября 2025 года они отпраздновали вторую годовщину своих отношений.